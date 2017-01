Erinnerung an Uli Albrecht -Montag, 30.Januar 2017, 18 Uhr

Liebe Freunde und Kollegen des verstorbenen Professors Ulrich Albrecht!

Sie sind für Montag, den 30. Januar 2017 – Ulrich Albrecht wäre am diesem Tag 76 Jahre alt geworden – um 18:00 Uhr, in den Hörsaal A, des Otto-Suhr-Instituts, in der Ihnestraße 21, eingeladen. Wir wollen in einer kleinen Veranstaltung, an ihn erinnern.

Kollegen, Freunde und Wegbegleiter wollen seine Persönlichkeit und seine wissenschaftlichen und politischen Aktivitäten, als Friedens-, Konflikt- und Demokratieforscher, als Synodaler der evangelischen Kirche, als Vermittler zwischen Ost und West, als inspirierender Lehrer und aktiver Hochschulpolitiker, in Erinnerung rufen. Dabei sein werden Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Ulrich Albrecht in kurzen Erinnerungen ein wenig vergegenwärtigen wollen.

Unter anderen sprechen Claudia von Braunmühl (angefragt), Lothar Brock, Sven Chojnacki, Ute Finckh-Krämer, Peter Grottian, Siegfried Mielke, Hans Misselwitz, Helga Wegener und Bodo Zeuner.

Nach der Veranstaltung wäre es schön, wenn sich möglichst viele, in einem nahe gelegenen Restaurant – dem Ristorante Galileo in der Otto-von-Simsonstrasse 26 (Rostlaube) – treffen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Hajo Funke

Berlin, den 3. Januar 2017