mdr| Erneut Querelen in der AfD Sachsen-Anhalt

Einmalige Spende

Mit jeder noch so kleinen Spende fördern Sie Flüchtlingsprojekte der Flüchtlingshilfe Iran e.V.2010. Sie helfen mit, Menschen in Not mit Lebensmitteln, Decken, Zelten oder mit Kochgeschirr, aber auch Kleidung, zu versorgen.

Fördermitglied / Regelmäßige Spende

Unterstützen Sie die Arbeit unseres Vereins mit einer regelmäßigen Spende und werden Sie Fördermitglied der Flüchtlingshilfe Iran e.V.2010 in Deutschland. Mit Ihrem monatlichen Beitrag helfen Sie die Situation von iranischen Flüchtlingen zu stabilisieren und unterstützen uns bei der Umsetzung nach dauerhaften Lösungen. Ihre regelmäßige Spende gibt uns Planungssicherheit und lässt uns Nothilfe über einen längeren Zeitraum planen.

Bank für Sozialwesen

BLZ 100 205 00

Konto Nr.: 117 6500

IBAN: DE 31100205000001176500

BIC: BFSWDE 33BER