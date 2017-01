WDR| CDU fordert Kraft-Stellungnahme zum Fall Amri

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) soll sich öffentlich zur Rolle der NRW -Sicherheitsbehörden im Fall Amri äußern. Dies verlangte CDU -Landeschef Armin Laschet am Dienstag (10.01.2017) in Düsseldorf vor Journalisten. Kraft müsse erklären, ob sie die Position von NRW-Innenminister Ralf Jäger teile, man sei in dem Fall bis an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen. Die Ministerpräsidentin dürfe „nicht wieder abtauchen“ . Es gehe um das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat.

