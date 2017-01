ZDF| DEUTSCHLAND sagt JA zu Flüchtlingen!

Eine Mehrheit der Deutschen hält die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen für verkraftbar. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer. Im Januar 2016 war die Einschätzung genau gegenteilig.

Ein Jahr nach den Silvestervorfällen in Köln und anderen Städten ist eine Mehrheit von 57 Prozent jetzt der Meinung, dass Deutschland die vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen, verkraften kann. 41 Prozent sehen das nicht so (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils „weiß nicht“). Vor einem Jahr waren nur 37 Prozent der Auffassung, dass wir das schaffen und 60 Prozent glaubten das nicht.Nach dem Terroranschlag in Berlin ist eine Mehrheit von 51 Prozent der Meinung, dass bei uns in Deutschland nicht genügend zum Schutz vor Terroranschlägen getan wird, 44 Prozent halten das bisherige für ausreichend. Im Oktober letzten Jahres waren noch 62 Prozent der Auffassung, dass gegen den Terrorismus bei uns genug getan wird (nicht genug: 31 Prozent).