Welt| AfD überholt in Brandenburg die Regierungspartei SPD

Die AfD würde laut einer Umfrage bei der Bundestagswahl derzeit in Brandenburg mehr Stimmen holen als die SPD. Jeder fünfte Brandenburger (20 Prozent) würde die AfD wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der „Märkischen Allgemeinen“ hervor.

