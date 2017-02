CORRECTIV| Pretzell und Petry in Erklärungsnot – Kommt jetzt die „Blitzscheidung“?

Das AfD-Ehepaar mit gemischten Wohnsitzen. Ein ernstes Problem.

Frauke Petry und Marcus Pretzell haben geheiratet. In den Augen eines wichtigen Rechtsexperten ist das ein Riesenproblem, wie das ZDF-Magazin Frontal 21 herausgefunden hat. Verheiratete dürfen nur einen Hauptwohnsitz haben. Damit können sich Petry und Pretzell nicht gleichzeitig in Sachsen und NRW in den jeweiligen Landtag wählen lassen. Einer von beiden müsste abtreten.

Bundesmeldegesetz

Das muss so sein, damit Petry in Sachsen im Landtag sitzen darf und Pretzell in NRW für den Landtag kandidieren kann. Nur wer in dem jeweiligen Land gemeldet ist, darf bei den dortigen Wahlen antreten.