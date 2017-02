Stern|Machtkampf in NRW: Geheimer AfD-Mitschnitt: „Ich bring Dich unter die Erde“

Lügen hinter verschlossenen Türen, angebliche Koks- und Fremdgeh-Vorwürfe: Ein Mitschnitt vom Parteitag zeigt, wie der Machtkampf der AfD in Nordrhein-Westfalen geführt wird. Im Mittelpunkt: Frauke Petrys Mann Marcus Pretzell.

Schmutzige Wäsche wäscht man am liebsten allein. So gesehen kann man es verstehen, dass die nordrhein-westfälische AfD die Presse ausschloss, als er sich vorvergangenen Sonntag zum Parteitag in Oberhausen versammelte. Es drohte dreckig zu werden im größten Landesverband der Partei.

18 Abwahlanträge drängten auf die Tagesordnung, gestellt teilweise im selben Wortlaut und allesamt gegen den Landesvorsitzenden Martin Renner. Auch der andere Landeschef hatte einen Abwahlantrag eingebracht, Marcus Pretzell: Der Mann Frauke Petrys plante die Alleinherrschaft.

Pretzell präsentiert AfD-Verräter

Der Coup misslang, die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit kam nicht zustande. Interessant ist aber, wie Pretzell und seine Unterstützer hinter verschlossenen Türen zu Werke gingen. Und es ist auch festgehalten durch einen geheimen Mitschnitt. Die Aufnahme von Reden und Gegenreden, von Anklage und Verteidigung liegt dem stern vor.

