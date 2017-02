Brot für die Welt|Hintergründe zu Flucht und Migration

Brot für die Welt

Brot für die Welt setzt sich über Partnerorganisationen vor Ort für die Bekämpfung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit ein. Außerdem engagiert sich das evangelische Entwicklungswerk für Migrations- und Flüchtlingspolitik, die an den Menschenrechten ausgerichtet ist, fördert Beratung in Rechtsfragen und macht Bildungsarbeit.

Diakonie Katastrophenhilfe

Die Diakonie Katastrophenhilfe hilft Flüchtlingen vor Ort sowie in Transitländern. Gegenwärtig ist die Diakonie Katastrophenhilfe in über 20 Ländern im Einsatz für Menschen auf der Flucht. Sie leistet etwa Nothilfe für Flüchtlinge und Vertriebene im Nordirak, in der Türkei, im Libanon, in Jordanien und in Syrien sowie in Griechenland und Serbien. Vielfach arbeiten die Schwesterorganisationen Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt Hand in Hand, zum Beispiel in Serbien. Ebenso kooperieren sie mit Partnern im Rahmen des internationalen kirchlichen Hilfsnetzwerkes ACT Alliance.

Diakonie

Die Diakonie Deutschland verfügt mit ihren Organisationen und Einrichtungen über einen jahrelang gewachsenen Erfahrungsschatz in der Flüchtlingsarbeit.

Die Diakonie hat bundesweit mehr als 180 Angebote für Asylsuchende und Menschen, die nur geduldet sind. Dabei handelt es sich insbesondere um unabhängige Asylverfahrens- und Sozialberatung, psychosoziale Beratung und Psychotherapie sowie die Flüchtlingssozialarbeit in Kommunen.

Daneben gibt es weitere Angebote wie das Clearingverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Einrichtungen zur Unterbringung von Asylsuchenden und Wohnungsvermittlungsstellen sowie die Gemeinwesen- und Projektarbeit der Migrationsfachdienste. Zusätzlich koordiniert die Diakonie mit hauptamtlich Mitarbeitenden die Vielzahl der freiwillig Engagierten.