BILD| Was steckt hinter Petrys Moskau-Reise? AfD – Das Problem mit der Wahrheit

Von: Julian Röpcke und Florian Kain

Was steckt hinter Frauke Petrys bizarrem Russland-Trip?

Die AfD-Chefin ließ ihre Reise am Montag stundenlang abstreiten, erst am Abend räumte Frauke Petry (41) gegenüber Parteifreunden und Presse ein: Ja, ich war in Moskau.

Doch viele Aspekte des Treffens bleiben weiterhin unklar oder werden von deutscher und russischer Seite widersprüchlich angegeben.

Petry gab Montagabend bekannt, die Delegation habe „auf Einladung der Bezirksregierung Moskau Gespräche zur Kooperation mit den Landtagen der Bundesländer geführt“.

Ist das glaubwürdig? Von der Duma bekanntgegebene Gesprächsteilnehmer und Themen sprechen dagegen.

weiterlesen