StZ| NSU in Baden-Württemberg Der große Unbekannte

Von Reiner Ruf

Konnte sich das NSU-Trio doch auf ein Unterstützerumfeld in Nordwürttemberg stützen? Darüber gehen auch bei der Polizei die Meinungen auseinander.

Im Abschlussbericht der Ermittlungsgruppe Umfeld – vorgelegt im Januar 2014 – war das Landeskriminalamt zu recht entschlossenen Aussagen gelangt: Nein, das Trio des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) habe in Baden-Württemberg kein Unterstützerumfeld gehabt, niemand aus dem Südwesten habe das Untertauchen von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in strafwürdiger Weise unterstützt; und nein, über den Polizistenmord in Heilbronn hinaus seien keine weiteren Straftaten des Trios ermittelt worden.

