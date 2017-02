BILD| FRANKREICH-WAHL: Schock-Umfrage für Le Pen

Am 23. April (1. Runde) und am 7. Mai (2. Runde) wählen die Franzosen einen neuen Präsidenten. Lange Zeit sah es so aus, als wenn Marine Le Pen, die Kandidatin des rechtsextremen Front National, das Rennen für sich entscheiden kann. Jetzt scheint der Wind zu drehen…

Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron liegt plötzlich klar vorn!

►Einer am Montag veröffentlichten Opinionway-Umfrage zufolge führt Macron jetzt mit Blick auf die Stichwahl mit 62 zu 38 Prozent vor Le Pen.

Bei der Stichwahl treten laut französischem Wahlrecht nur die beiden Kandidaten an, die bei der 1. Wahl-Runde die meisten Stimmen bekommen haben.

