WELT| INTERNE KONFLIKTE: AfD droht in Niedersachsen das politische Aus

Von Matthias Kamann

Monatelang versuchte Niedersachsens AfD-Chef Hampel, seine innerparteilichen Kritiker auszugrenzen. Die schlagen jetzt zurück. Auf dem Spiel steht die Teilnahme der Landespartei an der Bundestagswahl.

Für Ärger sorgen in der AfD nicht nur Machtkämpfe oder die Fans von Björn Höcke. Manchmal geht es einfach darum, ob Grundregeln der Zusammenarbeit eingehalten werden. So ist es in Niedersachsen. Dort steht ernsthaft infrage, ob die AfD unter ihrem Landeschef Armin Paul Hampel noch handlungsfähig ist und einen Beitrag zum Bundestagswahlkampf leisten kann.

