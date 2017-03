WDR| Fall Amri: Kreis Kleve beschwert sich beim Innenministerium

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem im Dezember 2016 zwölf Menschen starben, war bekannt geworden, dass Amri häufig zwischen NRW und Berlin gependelt war. Da der 24-jährige Tunesier als Gefährder eingestuft war, löste dessen Bewegungsfreiheit heftige Kritik aus.

Worum geht es in dem Schriftwechsel zwischen Kleve und dem Innenministerium? Letzteres hatte nach dem Anschlag in Berlin erst die Ausländerbehörde Kleve fragen müssen, ob es Möglichkeiten gegeben hätte, den Aufenthalt des Gefährders „noch enger zu beschränken“ . Das Asylverfahren von Anis Amri wurde in Kleve geführt.

Kleve erhielt keine Hinweise von Sicherheitsbehörden