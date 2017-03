Berlin/München|Aufruf zur Kundgebung gegen die vierte Sammelabschiebung nach Afghanistan

München

Liebe Aktive und Interessierte,

am Montag, den 27.03.2017 wird aller voraussicht nach die mittlerweile vierte Sammelabschiebung nach Afghanistan stattfinden. Bitte informiert alle potentiell Betroffenen über ihre Rechte. Unsere Hinweise findet ihr hier >>>

Eine Stellungnahme zur möglichen Strafbarkeit von Ehrenamtlichen bezüglich Beihilfe zum illegalen Aufenthalt gibt es hier >>>

Außerdem wollen wir unseren Protest auch an dem Tag der Abschiebung laut stark verkünden. Daher rufen wir zur Kundgebung gegen Abschiebungen nach Afghanistan auf.

Denn die vierte Sammelabschiebung nach Afghanistan findet am 27.03.2017 erneut vom Münchner Flughafen aus statt!

Wir wollen und können das nicht einfach so hinnehmen. Die humanitäre Situation in Afghanistan ist immer noch katastrophal!

Deshalb kommt Alle zur Kundgebung gegen die Sammelabschiebung zum Münchner Flughafen.

Wann & Wo: 27.03.2017 um 19:00 Uhr Flughafen München – MAC-Forum (Freifläche zwischen Terminal 1 und 2)

Wir solidarisieren uns mit allen afghanischen Geflüchteten! Kommt und unterstützt den Protest!

Afghanistan is not safe! – keine Abschiebungen nach Afghanistan!

Berlin

Afghanistan ist nicht sicher – dennoch hält die Bundesregierung an ihrem brutalen Abschiebekurs fest

Am Montag, den 27. März 2017 soll wider besseren Wissens die vierte Sammelabschiebung nach Afghanistan seit Ende vergangenen Jahres stattfinden.

Kundgebung gegen Abschiebungen nach Afghanistan

Termin: Montag, 27. März 2017, 15 Uhr



Ort: BAMF Außenstelle Berlin, Badensche Str. 23, 10715 Berlin

https://www.facebook.com/Fl%C3%BCchtlingsrat-Berlin-109674169087407/

Zum Berliner Bündnis gegen Abschiebungen nach Afghanistan haben sich folgende Organisationen zusammengeschlossen:

Afghanisches Kommunikations-­ und Kulturzentrum e.V.

Daily Resistance Newspaper

Flüchtlingsrat Berlin e.V.

Hazara World Council

Interventionistische Linke Berlin

IPPNW Berlin e.V.

Itehad Berlin

Jugendliche ohne Grenzen

Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen in Iran e.V.

KommMit e.V / BBZ

KuB – Kontakt­ und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.

Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V.

Newsgroup Afghanistan

oplatz.net Media Group

Stop Deportation Group

Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V.

Welcome to Europe

Women in Exile e.V.

Yaar – Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Hintergrund: Erkenntnisquellen zur Sicherheits- und Gefährdungslage in Afghanistan mit Stand 14. März 2017: http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/lepton/media/pdf/Sonstiges/sicherheit-afghanistan-170314.pdf

Advertisements