Broschüre: Begleitheft zu rechtsextremen Symbolen in sieben Sprachen

Migrant*innen können sich seit kurzem in ihrer Heimatsprache über rechtsextreme Symbole und Codes informieren. Im Rahmen des Projekts „Demokratie in Vielfalt“ ist ein mehrsprachiges Begleitheft zur seit Langem im Land Sachsen-Anhalt bekannten Faltkarte „Styles und Codes des Rechtsextremismus“ von der Landeszentrale für politische Bildung erschienen. Übersetzt wurde die Erklärung der Symbole in deutscher und sechs weiteren im Land Sachsen-Anhalt relevanten Sprachen wie Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch und Russisch.

„Die Zahl fremdenfeindlicher Angriffe steigt derzeit dramatisch zu. Die Migrant*innen sind zweifelsohne potenzielle Opfer solcher Angriffe und sehen sich permanent in ihrer persönlichen Sicherheit bedroht. Andererseits erkennen nur wenige die Bedeutung dieser Symbole, welche ihnen im Alltag begegnen, z.B. in Straßenbahnen, Schwimmbad oder Disco. Mit dem Begleitheft werden diese Informationen auch den Migrant*innen zugänglich gemacht“, erläutert Mamad Mohamad, Geschäftsführer des LAMSA und zugleich strategischer Projektbegleiter seine Intention: „Bei uns gibt es keinen Platz für Vorurteile oder Diskriminierung. Stattdessen spielen Vielfalt und Toleranz entscheidende Rollen.“

Mehrsprachigkeit kann dabei große Hilfe leisten. Druckfrische Hefte wurden innerhalb der ersten Tage von den Migrantenorganisationen in großen Mengen vorbestellt. Offenbar sind die Hefte so attraktiv, dass auch einheimische Institutionen die Bestellungen abgeben.

„Die Migrant*innen first“, so Mohamad augenzwinkernd: „die deutsche Fassung wird die Landezentrale neu auferlegen.“

Das Projekt „DiV*“ geht indes in die neue Förderperiode. Durch Beratung, Qualifizierung und Vernetzung arbeitet das Team weiter auf sein großes Ziel hin: Ein gut verankertes transkulturelles Demokratieverständnis im deutschlandweit einzigartigen Netzwerk unterschiedlicher Herkunft, kultureller Prägung sowie religiöser Zugehörigkeit. LAMSA repräsentiert so mit seinen mehr als neunzig Mitgliedsorganisationen eine Einheit der Vielfalt.

Das Begleitheft ist unter www.lamsa.de und www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de als PDF-Datei abrufbar.

Das 7-sprachige Heft als PDF

Quelle: Flüchtlingsrat Sachsen-AnhaltFlüchtlingsrat Sachsen-Anhalt

