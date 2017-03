GA| Klüngel-Vorwürfe in NRW: Zweifel an Neutralität des Amri-Gutachters

Der Gießener Strafrechtler Bernhard Kretschmer verhandelt über einen Wechsel auf einen NRW-Lehrstuhl. Kritiker sehen daher seine neutrale Position als Gutachter in Gefahr, der Versäumnisse der Landesregierung und Verwaltung im Terrorfall Anis Amri aufdecken soll.

Von Tobias Blasius, 24.03.2017

Der „neutrale Sonderermittler“ der Landesregierung zur Begutachtung möglicher Behördenfehler im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri verhandelt parallel offenbar über seinen Wechsel in den NRW-Landesdienst. Der Gießener Strafrechtsexperte Bernhard Kretschmer, der in der kommenden Woche eine wissenschaftliche Analyse der Handlungsabläufe im Fall Amri vorlegen soll, hat kurz vor der Beauftragung durch die Staatskanzlei im Januar einen Ruf an die Universität Bielefeld erhalten.

Seither laufen Gespräche über die Ausstattung der Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht und interdisziplinäre Rechtsforschung, die von der Universität Bielefeld am 23. Dezember 2016 ausgeschrieben worden war. Die Bewerbungsfrist endete am 20. Januar 2017.