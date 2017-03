Welt| SCHLAPPE FÜR PETRY!! AfD-Parteitag gegen Ausschluss Maiers

Weinböhla – AfD-Chefin Frauke Petry hat im Flügelkampf ihrer Partei im eigenen Landesverband eine Schlappe erlitten. Der Parteitag der sächsischen Alternative für Deutschland forderte den Landesvorstand am Sonntag in Weinböhla (Landkreis Meißen) mit deutlicher Mehrheit auf, einen Beschluss für ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Dresdner Richter Jens Maier zurückzunehmen. Maier – der sich in Dresden als Direktkandidat für den Bundestag bewirbt – gilt als Vertreter des Flügels um den Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke.

