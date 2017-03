tagesspiegel| Frauke Petry in der Lucke-Falle

Mit ihrem öffentlichen Nachdenken über Alternativen zur Politik hat die AfD-Chefin ihre Partei in Aufruhr versetzt – und einen taktischen Fehler begangen. Schon ihr Vorgänger drohte einst mit Rücktritt. Ein Kommentar.

Kurz vor dem Bundesparteitag am 22. April, an dem die AfD über den oder die Spitzenkandidaten entscheiden will, hat Frauke Petry im Tagesspiegel offen darüber nachgedacht, wie das wohl wäre, wenn sie sich aus der Politik zurückzöge. Es sei sinnvoll „ab und an das eigene Leben zu überdenken und neu zu justieren“. Die Botschaft an die Parteifreunde lässt sich leicht übersetzen: Macht ihr nicht, was ich will, habe ich eine Alternative zur Alternative. Und andersrum?