Vorankündigung| Deutschland – Die herausgeforderte Demokratie – von Hajo Funke (Autor), Walid Nakschbandi (Autor)

Unsere Demokratie wird angegriffen – von innen wie von außen. Wir erleben eine Enthemmung und Radikalisierung in unserer Gesellschaft, die wir für überwunden hielten. Wie konnte es dazu kommen? Die Politikwissenschaftler und Publizisten Hajo Funke und M. Walid Nakschbandi zeichnen in ihrem Buch »Deutschland – Die herausgeforderte Demokratie« diese Entwicklung nach: An prägnanten Punkten der Geschichte der Bundesrepublik machen sie deutlich, welche Wendungen entscheidend waren und wie sie auf die Vision der Gesellschaft gewirkt haben. Heute stehen wir vor der entscheidenden Frage: Wollen wir eine vielfältige Gesellschaft und eine demokratisch rechtsstaatliche Nation sein – oder sind wir auf dem Weg in einen ausgrenzenden autoritären Nationalismus? Eine leidenschaftliche Streitschrift zu einem der drängendsten Probleme unserer Zeit.

Broschiert, 24. August 2017 EUR 16,99

Produktinformation

Broschiert: 224 Seiten

224 Seiten Verlag: FISCHER Taschenbuch; Auflage: 1 (24. August 2017)

FISCHER Taschenbuch; Auflage: 1 (24. August 2017) Sprache: Deutsch

Deutsch ISBN-10: 359670121X

359670121X ISBN-13: 978-3596701216

