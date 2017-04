hearZONE| Deutsche AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel lebt in Biel

Autor: Ole Kayserling

Am Donnerstagnachmittag war das Namensschild bei der Türklingel abmontiert. DEUTSCHLAND ⋅ Die eben erst gekürte Spitzenkandidatin der deutschen Partei Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, hat einen Wohnsitz in der Schweiz. Der Hauseingang, zu dem die Klingel gehört, befindet sich mitten in Biel. Schweizer Journalisten haben nun einen interessanten Aspekt über Weidel herausgefunden. Mitte August letzten Jahres hat es Stockwerkeigentum in der Innenstadt erworben. Alice Weidel hat immer angegeben, sie wohne in Überlingen. Bei einer Nachbarin ist zudem zu erfahren, dass einer ihrer zwei Buben die nahe staatliche Kindertagesstätte besucht – und dort manchmal von Weidel selber abgeholt wird.

weiterlesen

Advertisements