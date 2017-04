pnn| NACH AFD-PARTEITAG IN KÖLN: Potsdamer AfD-Politiker hetzt gegen Zentralrat der Muslime

von Alexander Fröhlich

Dennis Hohloch ist Stadtverordneter in Potsdam und Brandenburger Landeschef der AfD-Jugend Junge Alternative (JA) – doch politisch ist er bislang kaum aufgefallen. Was er sonst über Minderheiten denkt, offenbarte er am Sonntagabend beim Rückflug vom AfD-Parteitag in Köln. Dabei verhöhnte er den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime, Aiman A. Mazyek, im sozialen Netzwerk Facebook. Auch die Spitzenkandidatin der Partei zur Bundestagswahl, Alice Weidel mischte dabei mit.

Unterstützung von Alice Weidel für Facebook-Post

