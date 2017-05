Correctiv| EXKLUSIV: Spitzenfrau der AfD in Nordrhein-Westfalen arbeitete als Prostituierte

Die AfD in NRW hat nicht viele Frauen auf ihrer Landesliste für die Landtagswahl am 14. Mai. Erst auf Platz zehn findet sich mit Iris Dworeck-Danielowski eine Frau, die in den Landtag von Düsseldorf einziehen will. Doch ausgerechnet diese Spitzenfrau der AfD dürfte nun zu einem zu einem Problem für die Partei werden. Denn nach CORRECTIV-Recherchen hat sie sich auf Sexportalen im Internet für ein „Taschengeld“ angeboten, wie es aus ihrem Umfeld heißt. Weder Dworeck-Danielowski noch ihr Anwalt wollten sich dazu offiziell äußern.

Bei der Landtagswahl in NRW geht es für Iris Dworeck-Danielowski um mehr als ein „Taschengeld”. Sollte sie für die AfD in den Landtag einziehen, kann sie über die Wahlperiode gerechnet mit Einnahmen in Höhe von mehr als 500.000 Euro rechnen. Damit sie überhaupt für die AfD kandidieren konnte, musste sie aber mehrfach ihre politischen Ansichten wechseln. Denn Iris Dworeck-Danielowski hatte einst ihre politische Heimat in der PDS, so hieß die Linkspartei damals im Westen, eine zeitlang war sie auch bei einem linksgrünen Jugendverband aktiv. 2014 startete sie dann in der Kölner AfD durch. Dort wurde sie erst Pressesprecherin, später dann stellvertretende Vorsitzende. Von politischen Gruppen, die sich für politische und sexuelle Minderheiten einsetzen, ging sie zu einer Partei, der Minderheitenschutz weitgehend fremd ist.

Auf der Internetseite Kaufmich.com, auf der Frauen sexuelle Dienste gegen Geld anbieten, bot sich auch Dworeck-Danielowski unter dem Namen „bigbottomblondy“ an. In dem Inserat heißt es, sie habe in „Swingerclubs, SM und Fetischszene“ Erfahrungen gemacht. „Ich hatte bestimmt schon in den letzten 10 Jahren Ambitionen damit auch Geld zu verdienen, aber irgendwie hat es nie gepasst. Mittlerweile bin ich glücklich verheiratet, ich habe keine finanziellen Sorgen und mein Mann weiß auch Bescheid. Also, jetzt stimmt für mich der Hintergrund, den Weg zu probieren. Auf jeden Fall fühlt es sich gut und richtig an. Das Taschengeld ermöglicht uns zusätzlichen Spielraum. Das finden wir beide toll.“

Sexangebot über Kaufmich.com

In einem weiteren Post auf Kaufmich.com einige Monate später schreibt die heutige AfD-Politikerin: „Ich möchte mein Nebengewerbe nicht mehr missen. Ich mag den Job. Und dass ich mein Einkommen mal eben fast verdoppeln konnte mit einer so angenehmen Tätigkeit… einfach grandios.“ Später diskutierte sie in dem internen Forum über die Pflicht zur Gewerbesteuerabgabe von Prostituierten. CORRECTIV liegen unter anderem Screenshots der Selbstvorstellung von Iris Dworeck-Danielowski als eine Art Nebenerwerbsprostituierte und ihre Kommentare auf verschiedenen Internetseiten vor.

BigBottomBlondy auf Kaufmich.com

In ihrer Kandidatenvorstellung für die AfD finden sich dazu keine Angaben. Hier erklärte Iris Dworeck-Danielowski, sie sei ausgebildete Heilpraktikerin. Zuletzt habe sie nach eigenen Angaben gut zehn Jahren lang für einen Versicherungskonzern im Direktvertrieb gearbeitet.

Aus ihrem Umfeld heißt es, sie sei bei ihrer Sextätigkeit einem Fetisch nachgegangen, zu dem auch das Spiel mit der Rolle einer Prostituierten gehörte. Sex gegen Taschengeld haben sie nur etwa ein Jahr lang angeboten – zwischen Herbst 2011 und Herbst 2012. Wie es aus ihrem Umfeld heißt, habe sie die Einnahmen aus dieser Tätigkeit, also das angebliche „Taschengeld”, auch ordnungsgemäß im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit in der Einkommenssteuererklärung angegeben.