swr| Heilbronner Mordfall Kiesewetter: Handy-Spuren nach Ulm und Neu-Ulm/ Fragen erlaubt!

Zehn Jahre nach dem Mord an der Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter haben das ARD-Magazin „REPORT MAINZ“ und der „Stern“ neue Details enthüllt, auch zur Dschihadistenszene.

Die Bundesanwaltschaft hält Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt vom sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund, NSU, für die alleinigen Täter. Aber vielleicht hatten sie ja doch Helfer, Mitwisser oder Unterstützer aus einem Bereich, den man zunächst nicht vermuten würde, nämlich aus der Dschihadistenszene im Raum Ulm, das legen die Recherchen der ARD-Sendung „REPORT MAINZ“ und der Zeitschrift „Stern“ nahe. Es sind demnach zwei Handy-Nummern, die nach Ulm und Neu-Ulm führen, und zwar zur Islamistenszene, die vor zehn Jahren, als der Mord passierte, in den beiden Städten sehr aktiv war, zum Beispiel im damaligen Neu-Ulmer Multi-Kultur-Haus.

Nach den Berichten wurden Handydaten ausgewertet und dabei zwei auffällige Nummern entdeckt. Beide Nummern waren unmittelbar vor dem Mord in Heilbronn in der Funkzelle um die Theresienwiese, dem Tatort, eingeloggt. Eine der beiden Nummer, eine 016er Nummer, war dem Bundeskriminalamt bei den Ermittlungen gegen die islamistische Sauerlandgruppe aufgefallen. Zwei dieser radikalen Islamisten, die im April 2007 Sprengstoffattentate in Deutschland geplant hatten, stammten aus Ulm.