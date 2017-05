WAZ| LKA widerspricht NRW-Innenministerium im Fall Anis Amri

Im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri hat das Landeskriminalamt (LKA) dem NRW-Innenministerium überraschend klar widersprochen.

Wie ein leitender LKA-Beamter am Donnerstag in der letzten Sitzung des Landtags-Untersuchungsausschusses vor der NRW-Wahl ausführte, scheiterte der Antrag auf eine Abschiebeanordnung gegen Amri ausdrücklich nicht an einer Sperrung von gerichtsverwertbaren Dokumenten durch den Generalbundesanwalt (GBA). Diesen Eindruck hatte bislang das Innenministerium erweckt.