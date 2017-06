Ein Werbefuzzi sitzt in der Agentur und denkt sich eine AfD-Kampagne aus. Sexy soll sie werden, um auch die Erstwähler zu erreichen. Doch als er sieht, was er da verkaufen soll, fällt ihm fast der gerollte 50-Euro-Schein aus der Nase: Islamophobie, Abschottung und Migrantenfeindlichkeit. So ähnlich stellen wir uns den Prozess vor, der dem aktuellen Streit in der AfD vorangegangen sein muss.