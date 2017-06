Bundestag Nazifrei – Dein Beitrag gegen die AfD

Liebe Freundinnen und Freunde, am 24. September will die AfD in den Bundestag einziehen. Das bedeutet Millionengelder, Personal und vor allem Legitimation für ihre menschenverachtende Hetze. Wir wollen diese Normalisierung von Rassismus und Hass nicht hinnehmen. Die AfD ist rassistisch, sexistisch, unsozial und undemokratisch und hat keinen Platz – weder im Bundestag noch auf der Straße. In den vergangenen Landtagswahlkämpfen konnten wir die AfD bereits massiv bei ihren Aktivitäten stören. Proteste gegen Infostände und Wahlkampfveranstaltungen setzen ein Zeichen gegen die AfD und ihren Rassismus. Die Konsequenz daraus: Die AfD attestiert sich selbst ein „Riesen Image-Problem„. Die Selbsteinschätzung der AfD in der Präsentation ihrer Wahlkampagne im Juni 2017:

„Der Wahlkampf gegen die AfD wird seit Anfang des Jahres als offener antifaschistischer Machtdiskurs geführt. Credo: Gutdeutschland gegen die Nazis. Image: Dunkeldeutschland-Partei, die ‚Angstmacher‘, Sammelbecken für Nazis, Ewiggestrige, Rassisten und „Anti-Christen“, kurzum: Nicht Gesellschaftsfähig. Damit unwählbar für die bürgerliche Mitte.“ Unsere Antwort auf die AfD lautet: Solidarität statt Hetze! In den letzten Monaten haben wir 5.000 Stammtischkämpfer*innen ausgebildet, die Rassismus im Alltag aktiv widersprechen – bis zur Bundestagswahl sollen es 10.000 werden. Bis September wollen wir über eine Million Flugblätter ‚Warum die AfD keine Alternative ist‘ , 500.000 Aufkleber und 100.000 Plakate verschicken, die tausende Aktivitstinnen und Aktivisten im ganzen Bundesgebiet verteilen und aufhängen. Mittlerweile sind über 30 lokale Bündnisse an der Kampagne Aufstehen gegen Rassismus! beteiligt, die der AfD vor Ort entgegen treten und sich bundesweit Vernetzen. Jede Woche melden sich neue Leute bei uns, die sich gegen Rassismus engagieren möchten. Um diese Arbeit weiterführen zu können brauchen wir deine Unterstützung! Mit Deiner Aktivität und Deiner Spende kannst Du den entscheidenen Unterschied machen, damit am 24. September die AfD nicht in den Bundestag einzieht.