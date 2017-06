Bundestag| Ermittlungen zum so genannten Lasermann als mögliche Blaupause für den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU)

Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Ulla Jelpke, Petra Pau

und der Fraktion DIE LINKE.

– Drucksache 18/12532 –

Vorbemerkung der Fragesteller

Im Zuge der Ermittlungen nach der Selbstenttarnung des „Nationalsozialistischen

Untergrunds“ (NSU) am 4. November 2011 übermittelte das Bundesamt

für Verfassungsschutz den Ermittlungsbehörden und dem 1. Parlamentarischen

Untersuchungsausschuss zum NSU u. a. Informationen über den so genannten

Laserman, den deutsch-schwedischen Staatsbürger John W. A. Ausonius, der

im Zeitraum von August 1991 bis Januar 1992 in Stockholm und Uppsala

(Schweden) zehn rassistische Mordanschläge auf insgesamt elf Migranten ver-

übte. Eines der Opfer starb, alle weiteren wurden zum Teil schwer verletzt. John

Ausonius benutzte für seine Mordanschläge ein Gewehr mit Laservorrichtung –

das führte auch dazu, dass er in der schwedischen Öffentlichkeit als „Laser

Man“ bezeichnet wurde – und einen Revolver. Seinen Lebensunterhalt finanzierte

er u. a. durch 18 Banküberfälle (vgl. Bundestagsdrucksache 17/14600,

S. 163). Zur Tatbegehung bei den Banküberfällen benutzte er zumeist ein Fahrrad;

zu seinen Mordanschlägen fuhr er oft mit Mietfahrzeugen (vgl. Gellert

Tamas „Der Lasermann“, Vom Eliteschüler zum Serientäter, 2007, Militzke

Verlag, Leipzig). John Ausonius hielt sich bis zu seiner Festnahme im Juni 1992

mehrfach in Deutschland auf. Er bekannte sich erst im Jahr 2000 zu seiner Tä-

terschaft; seine rassistische Mordanschlagsserie wurde jedoch schon im Tatzeitpunkt

von Neonazis international wahrgenommen und im so genannten Field

Manual der Blood&Honour-Bewegung als Vorbild gefeiert. Im Januar 2012

stellte das Bundesamt für Verfassungsschutz fest: „Es besteht die Möglichkeit,

dass die Jenaer Rechtsextremisten durch die im Jahr 2000 veröffentlichte Publikation

,Field Manual‘ Kenntnis von den durch Ausonius verübten Anschlägen

auf Ausländer erhalten haben und dessen Vorgehensweise als ,Blaupause‘ für

die Taten des ,Trios‘ diente. Zudem bestanden zwischen der deutschen und

skandinavischen ,Blood&Honour‘-Bewegung insbesondere Ende der 1990er

Jahre und zu Beginn des neuen Jahrtausends Kontakte, durch die das ,Trio‘

möglicherweise über die Vorgehensweise und Taten des Ausonius informiert

war“ (vgl. Bundestagsdrucksache 17/14600, S. 164, S. 855). Die schwedische

Neonaziterrorgruppe „Weißer Arischer Widerstand“ (WAW) druckte ein T-Shirt mit der Aufschrift „Der Lasermann – ein Lichtblick im Dasein“ und

schrieb in ihrer Zeitschrift bewundernd über den Lasermann: „Sein Name und

sein Symbol, der rote Laserpunkt, verbreiten Angst und Schrecken in der Rassemischgesellschaft und bei den dafür Verantwortlichen. Ist er ein Vorkämpfer

eines totalen Rassenkrieges oder ist er ein einsamer Rächer (…)?“ (vgl. Gellert

Tamas, Der Lasermann, S. 264). Mitglieder des WAW hatten intensive Kontakte

zu deutschen Neonazis, u. a. zu Blood&Honour-Aktivisten (vgl. Drahtzieher

im Braunen Netz: Der Wiederaufbau der NSDAP, Ein Handbuch des antifaschistischen

Autorenkollektivs, ID Archiv (Hg.), 1992). Laut Gellert Tamas

„Der Lasermann“ hielt sich John Ausonius bis zu seiner Festnahme im Juni

1992 mehrfach in Deutschland auf und nutzte dabei auch einen deutschen Reisepass

auf den Namen Manfred Tilo Ulbrich, der am 17. Februar 1992 in Dresden

ausgestellt worden sei. Gellert, der ausführliche Interviews mit John

Ausonius in der Haft geführt hat, schreibt u. a. „Ab Herbst 1989 pendelt John

zwischen Deutschland und Schweden“ (vgl. Der Lasermann, S. 246).

Zwischenzeitlich wurde John Ausonius nach Deutschland ausgeliefert und Anklage

gegen ihn wegen des Mordes an der damals 68-jährigen Blanka Z. – eine

Garderobenfrau jüdischer Herkunft – am 23. Februar 1992 in Frankfurt am Main

(www.welt.de/vermischtes/article160338546/Schweden-liefert-Lasermann-nachDeutschland-aus.html,

http://www.fr.de/rhein-main/kriminalitaet/auslieferung-nachfrankfurt-lasermann-kommt-vor-gericht-a-1275099) erhoben.

1. Haben das Bundeskriminalamt (BKA) oder eine andere Bundesbehörde nach

Kenntnis der Bundesregierung aufgrund der Analyse des Bundesamtes für

Verfassungsschutz vom Januar 2012 von John Ausonius als möglicher

„Blaupause“ für den NSU (vgl. Bundestagsdrucksache 17/14600, S. 164,

S. 855) inzwischen die Aufenthaltsorte von John Ausonius in Deutschland

ermittelt (wenn ja, bitte unter Angabe von Daten, Orten, möglichen Kontakten

zu Aktivisten der extremen Rechten in Deutschland aufschlüsseln)?

2. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob die Personen in Dresden, die

John Ausonius während seiner Aufenthalte in Deutschland besuchte und die

ihm falsche Ausweispapiere zur Verfügung gestellt haben sollen, insbesondere

den Pass auf den Namen Manfred Tilo Ulbrich, der am 17. Februar 1992

in Dresden ausgestellt worden sein soll (vgl. Gellert Tamas, Der Lasermann),

Kontakte zur extremen Rechten hatten bzw. Aktivisten in der extremen

Rechten waren oder sind?

3. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob die Personen in Dresden, die

John Ausonius während seiner Aufenthalte in Deutschland besuchte und die

ihm falsche Ausweispapiere auf den Namen Manfred Tilo Ulbrich zur Verfügung

gestellt haben sollen (vgl. Gellert Tamas, Der Lasermann), vor

und/oder seit Januar 2012 zeugenschaftlich vernommen wurden (wenn ja,

bitte auflisten, wann, und durch welche Behörden)?

4. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob gegen Kontaktpersonen von

John Ausonius in Deutschland eigenständige Ermittlungsverfahren eingeleitet

wurden?

5. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob John Ausonius für seine Aufenthalte

in Deutschland weitere falsche Ausweispapiere o. Ä. nutzte, und

wenn ja, welche dies waren, und woher diese stammten?

6. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die von John Ausonius

genutzten Aliaspersonalien wie beispielsweise „Manfred Tilo Ulbrich“, deren

Verwendung oder etwaige Weitergabe an Dritte?

Die Fragen 1 bis 6 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Inhalte dieser Fragen sind Gegenstand eines nicht abgeschlossenen Verfahrens

der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Bundesregierung äußert sich

nicht zu den Einzelheiten dieses Verfahrens. Aus dem Rechtsstaats- und Gewaltenteilungsprinzip folgt das Gebot, laufende Verfahren nicht durch die Preisgabe

einzelner Erkenntnisse zu gefährden, um so den staatlichen Rechtsdurchsetzungs-anspruch durch die hierfür zuständigen Organe der Rechtspflege zu gewährleisten. Darüber hinaus nimmt die Bundesregierung zu Ländersachverhalten aufgrund der vom Grundgesetz vorgegebenen Kompetenzordnung keine Stellung.

7. Sind im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Blanka Z. nach Kenntnis der

Bundesregierung DNA-Spuren ausgewertet worden, und wenn ja, wann, und

mit welchen Ergebnissen?

8. Wurden im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Blanka Z. nach Kenntnis

der Bundesregierung auch Computer, Datenträger, elektronische Kalender

u. a. aufgefunden und ausgewertet (bitte auflisten, wann und wo was aufgefunden,

und durch welche Behörde ausgewertet wurde)?

Die Fragen 7 und 8 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die beiden Fragen betreffen insgesamt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main. Das Tötungsdelikt zum Nachteil von Blanka Z. am 23. Februar

1992 in Frankfurt am Main ist zwar auch Gegenstand eines Prüfvorgangs

(sog. ARP-Vorgang) des Generalbundesanwalts. Die Bundesregierung nimmt jedoch

zu Sachverhalten, die Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens einer Landesstaatsanwaltschaft

sind, aufgrund der vom Grundgesetz vorgegebenen Kompetenzordnung

grundsätzlich keine Stellung.

9. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob John Ausonius bei seinem

Aufenthalt in Berlin im Februar 1992 (vgl. Gellert Tamas, Der Lasermann,

S. 447) Kontakte zur extremen Rechten hatte bzw. Aktivisten in der extremen

Rechten in Berlin traf (bitte einzeln auflisten, wann zu welchen Personen

Kontakt bestand)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse

vor. Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 6 verwiesen.

10. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob deutsche Ermittlungsbehörden

im Wege der Amtshilfe Kontakt zu schwedischen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden

vor und nach dem 4. November 2011 hatten in Bezug

auf die Aufenthaltsorte und Kontaktpersonen des John Ausonius in Deutschland

(wenn ja, bitte nach Daten und Behörden in Deutschland und Schweden

aufschlüsseln)?

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat im Februar 2012 eine Erkenntnisanfrage

an eine schwedische Sicherheitsbehörde zu John Ausonius gerichtet. Diese

Anfrage hat keine weiterführenden Erkenntnisse erbracht. Im Übrigen wird auf

die Antwort zu den Fragen 1 bis 6 verwiesen.

