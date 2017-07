HUFF| Die Angsthasen von der AfD: Satiriker stellt Gauland und Weidel bloß – und die Taktik der AfD

Der Satiriker Friedemann Weise veräppelt die AfD-Spitzenpolitiker

Er versucht, Gauland und Weidel als Therapeut von ihren vielfältigen Ängsten zu heilen

Die Alternative für Deutschland (AfD), so sagen Beobachter, ist die Partei der Ängstlichen. All jener, die Abstieg und Veränderung fürchten. Und die Funktionäre, so sagen Kritiker, nutzen das schamlos aus.

Der Satiriker Friedemann Weise hat diese Diagnose aufgegriffen. Und die Spitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel einer Therapie unterzogen. Seit Sonntag ist das Video auf Youtube verfügbar.

