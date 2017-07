Stern|Zum Hören – AfD-Mann Pretzell macht auf Transrapid-Stoiber oder wie der Steuerzahler Pretzell saniert!

Zwei Mandate, eines im Europaparlament, eines im Landtag von Nordrhein-Westfalen: Der AfD-Spitzenpolitiker Marcus Pretzell will sich erklären. Man versteht wenig, wird aber bestens unterhalten.

Zuerst einmal: Die Fragen der Journalisten fehlen. Ohne die Fragen wäre es vielleicht nicht ganz so entlarvend. Vielleicht auch nicht ganz so lustig, all das, was der Mehrfach-Parlamentarier Marcus Pretzell vergangene Woche öffentlich von sich gegeben hat.

„Also das Europa-Mandat abzugeben, würde sich finanziell rechnen. Das kann ich Ihnen sagen. Zumindest im Netto. Wenn Sie die Altersvorsorge et cetera zu, ist es, ist es ein Nullsummenspiel. Aber durch die, durch die vollständige Anrechnung dessen, was ich hier im Landtag – Sie können es ja mal durchrechnen. Ich würde Sie nur bitten, es zumindest soweit sich einmal durchzurechnen. Wie gesagt, es ist auch alles öffentlich zugänglich, was da angerechnet wird.“

