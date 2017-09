Vortrag|Hajo Funke: Aktuelle Herausforderungen für die Demokratie. Engagement für Demokratie und Vielfalt[1] Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt

Vortrag von Hajo Funke

Aktuelle Herausforderungen für die Demokratie. Engagement für Demokratie und Vielfalt[1]

Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt

(Es gilt das gesprochene Wort)

Einleitung

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Dr. Reiner Haseloff, sehr geehrte Ministerin Petra Grimm-Benne, ich danke Ihnen und Ihrem Programm, für Ihre Einladung und dass ich zu aktuellen Herausforderungen für die Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit in ihrem Land beitragen kann. Sie schreiben in ihrer Einladung, dass das Ziel des Landesprogramms die Förderung einer gelebten demokratischen Kultur, die Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie die Prävention von Radikalisierung ist.

Seit Oktober 2014 hat es anlässlich im Zuge eines anschwellenden Rechtspopulismus und des mit ihm reaktivierten Rechts Extremismus, seit den Pegida Demonstrationen in Dresden und der gewalttätigen Demonstration der Hooligans gegen Salafisten in Köln eine Welle der Entfesselung von Ressentiments gegen Migranten und Minderheiten gegeben. Dies hat den neonazistischen gewaltbereiten Rechtsextremismus bundesweit, aber auch in Sachsen-Anhalt eine Art Bestätigung für ihre Gewalttaten gegeben und innerhalb von vier Monaten seit Oktober 2014 zu einer Verdoppelung der Gewaltzahlen von rechts geführt. Dies war weit vor der großen Flüchtlingsdebatte und der Herausforderung im Umgang mit Flüchtlingen in den Jahren 2015/16. In Sachsen-Anhalt „hatte die Mobile Opferberatung im März 2016 für das Jahr 2015 217 Angriffe bekannt gegeben und damit eine Verdoppelung im Vergleich zu 2014 konstatieren müssen.“ (Mobile Opferberatung veröffentlicht Jahresbilanz 2016 von März 2017).

Seit Frühjahr diesen Jahres, nun aber entschiedener in diesen Monaten, im Herbst 2017 gibt es erste Anzeichen, auch nach offiziellen Zahlen, eine Eindämmung dieser furchtbaren, oft rassistischen Gewaltwelle gegen Schwächere, vor allen Migranten und vor allem Flüchtlinge.

Neben dem Abebben der Flüchtlingsdebatte hängt dies auch mit der Bereitschaft eines Teils der Bevölkerung zusammen, sich gegen die Bedrohung von ganz rechts anders als bisher zu wehren und zu aktivieren. Mehr noch: Gegenüber dem Druck, ja der Falle, in der sich viele sahen, entweder in Ohnmacht und Frustrationsgefühle zu verfallen oder in puren Protest, zeigt sich nun in Ansätzen, das nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in Frankreich Rechtspopulisten und rechtsextreme an Attraktion verlieren. Dies gilt erst recht nach den fatalen Folgen eines einstmals wegen seiner fremdenfeindlichen und seiner frauenfeindlichen Äußerungen für attraktiv gehaltenen Donald Trump.

Aber verstehen Sie mich recht, das ist keine Entwarnung, sondern ein schmales Ermutigungszeichen dafür, dass sich der Kampf gegen Rassismus, Mobbing und Menschenverachtung, der Kampf für mehr Demokratie, mehr Vielfalt und mehr Weltoffenheit lohnt.

Ich will zu drei Gesichtspunkten ein wenig genauer Stellung nehmen:

I.Zu den Gefahren des Populismus und Rechtsextremismus und fremdenfeindlichen und rassistischen Einstellungen, der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit: dem autoritär/rassistischen Resonanzboden

II.Zur Mobilisierung und Radikalisierung des Autoritären Resonanzraus gegen Establishment und Sündenböcke. Er ist seit 2014 drastisch zum Schwingen gebracht worden sind und

III. Zu den Chancen und Schritten einer De-Radikalisierung und eines fairen Umgangs mit Flüchtlingen

I.Populismus und GMF

Nach dem Populismus-Forscher Cas Mudde definiert sich Populismus als „ eine Ideologie, welche die Gesellschaft letztlich in zwei homogene und antagonistische Gruppen unterteilt, ‚das reine Volk’ gegen die ‚korrupte Elite’, und die argumentiert, dass Politik ein Ausdruck des volonté générale (des allgemeinen Willens) des Volkes sein sollte“ (Mudde 2004: 543). Nach Jan Werner Möller …ist Populismus eine ganz bestimmte Politik-Vorstellung, laut der einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen. Populisten sind daher zwangsläufig antipluralistisch. Wer ihren moralischen Anspruch bestreitet, gehört nicht zum Volk. Demokratie aber ist ohne Pluralität nicht zu haben. Populisten entscheiden für sich, wen sie als das reine Volk definieren – und wen sie als nicht-dazugehörig ausschließen – und herabwürdigen. (Rechts-)Populistische Bewegungen und Parteien rufen also ein von ihnen konstruiertes (imaginiertes) Volk (populus) an, das sie als politisch, ökonomisch, kulturell und von Einwanderern (Migranten, Flüchtlingen) bedroht darstellen und als dessen Retter sie sich andienen.

Mit der rechtspopulistischen Taktik des (1)wir sind das Volk wie wir es definieren, (2) repräsentieren Lösung für dieses Volk und (3)sind im Zweifel bereit, die entwickelten entfesselten Aggressionen autoritär auf Sündenböcke abzuführen.

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF), der autoritär/rassistische Resonanzboden

Ein solches „Angebot“ ist geeignet, den ohnehin bestehenden erheblichen Resonanzraum an gruppenbezogener Menschenfreundlichkeit und rechtsextremen Einstellungen nicht nur abzurufen, sondern ins Schwingen zu bringen und in aggressive und Gewalthandlungen zu verwandeln. Dies ist im Fall Tröglitz geschehen wie in all den Fällen, in denen es zu rassistischen oder fremdenfeindlichen Gewaltakten in den letzten Jahren gekommen ist. Dies ist durch die rechtsextreme und rechtspopulistische Agitation gefördert oder erleichtert worden.

Das Ausmaß solcher gruppenbezogener Menschenfreundlichkeit ist, das zeigen auch Studien für Sachsen-Anhalt- wenn auch nicht aus den allerletzten Jahren da erwarten wir neue Ergebnisse erst in den nächsten Monaten – erheblich. Nach der Studie von Andreas Zick: Gespaltene Mitte. Rechtsextreme Einstellungen Deutschland 2016 stimmen in Deutschland 19 % zu, fremdenfeindlich zu sein (im Osten 28,8 %), muslimfeindlich zu sein zu 18,3 (23,9), Asylsuchende Menschen abzuwerten zu 49,5, (60,0 %. D.h. der ins Schwingen entfalt- und radikalisierbare Resonanzraum ist für beträchtliche Minderheiten in Deutschland relevant und für die Entwicklung populistischer und gewaltbereiter Bewegungen von erheblicher Bedeutung. Hinzu kommt die Bereitschaft, wohnungslose Menschen abzuwerten. Dies sind 18 Prozent in Gesamtdeutschland und 27,2 in Ostdeutschland; noch prekärer die Abwertung Langzeitarbeitsloser Menschen: eine glatte Hälfte in Gesamtdeutschland, ähnliche 51,6 in Ostdeutschland. –

Erheblich auch das schon 2014 erhobene Statement, nachdem es wertvolles und unwertes Leben gebe: in Sachsen-Anhalt nach dem entsprechenden Monitor sind es 2014 20 % (im Osten 13, im Westen 8 %) (Bericht für das Ministerium für Arbeit. Expertise zur Weiterentwicklung des Landesprogramm Zentrum für Sozialforschung vom 6.2.2017)

Islamverschwörung

Gut ein Drittel der Bevölkerung (37 Prozent) teilen die Vorstellung einer I slamverschwörun g (Knapp 45 Prozent der Befragten sind der Ansicht: der Islam hat in Deutschland zu viel Einfluss, und 40 Prozent meinen, die deutsche Gesellschaft sei vom Islam unterwandert. Fasst man beide Aussagen zu einer Skala zusammen, kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass 37 Prozent die Vorstellung einer Islamverschwörung teilen (155); dabei korreliert die Vorstellung einer Islamverschwörung deutlich mit der Muslimfeindlichkeit und der allgemeinen Fremdenfeindlichkeit (156).

Zur Mobilisierung des autoritären Resonanzraums gegen Establishment und Sündenböcke

Der autoritäre Resonanzraum gegen Establishment und Sündenböcke ist seit 2014 drastisch zum Schwingen gebracht worden. Die solchermaßen Ermutigten und Ermächtigten sahen sich in der Masse zur Radikalisierung „befreit“. U. a. durch Pegida oder HoGeSa und alsbald durch die AfD um Höcke und Gauland – Das führte zur Verdoppelung der Gewaltzahlen in 4 Monaten, anders als in Österreich.

Sie greifen Ängste auf, nicht um sie zu beheben, sondern um sie gegen Establishment, die demokratischen Parteien, vor allem aber gegen Sündenböcke zu richten – und in Wut und Verachtung und Hass aufzuladen. Das aber ist ein Mißbrauch realer Ängste zu anderen Zwecken, vor allem gegen Schwächere, gegen Langzeitarbeitslose, Geflüchtete. Es ist eine zerstörerische Politik mit der Angst. Es ist typisch für Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus, mit den Ängsten zu spielen und Ressentiments zu entfesseln, sie zu dramatisieren, zu benutzen und zu mißbrauchen – und sie gegen falsche angebliche Verursacher aufzuschäumen und zu entfesseln. (Unleashing of Rage) – wie an den folgenden Beispielen und Zitaten illustriert werden kann.

(1)Zunächst diffus ist die Pegida- Bewegung inzwischen laut Internetkommunikationsanalyse oft von paranoidem Islamhass durchzogen. Die Führung sprach von „Viehzeug“ (Bachmann) und „Schluchtenscheissern“ (Däbritz). Zwischen Problemen verständlicher Ängste und ihrer Aufladung in Hass durch Agitation, zwischen Mitläufern und Führung sollten wir unterscheiden. (F7)

(2)A.Weidel (AfD): „328 € Asylkosten pro Bürger im Jahr, dafür muss ein deutscher Rentner 1512 Flaschen sammeln. (…)Eine schlimme Prioritätensetzung unserer Regierung“ (2/17, Faceb, SZ 24. 4. 17)

(3)Björn Höcke sieht durch seinen Vergleich des angeblichen afrikanischen und europäischen Reproduktionsverhaltens den Untergang Europas. Er sprach beim zweiten Treffen des (rechten) „Flügels“ am Kyffhäuserdenkmal im Sommer 2016 von einer nationalen Wendezeit: „Die Geduld unseres Volkes ist zu Ende, und schon die alten Römer wussten vom legendären Furor Teutonicus zu berichten.“

(4)Die Identitären – wie Martin Sellner schon zuvor ganz ähnlich:„Wir wollen die Herzen in Brand setzen, etwas in Bewegung bringen, die entscheidenden Fragen erneut, tiefer und mit politischen Folgen stellen. Die geistige Unruhe, der schlafende Furor teutonicus , das ewig unzivilisierbare, urdeutsche Fieber, das uns aus germanischen Urwäldern wie aus gotischen Kathedralen entgegenstrahlt, versammelt sich in uns. Unsere Gegner wissen das, und sie haben Angst.“ (Identitärer Martin Sellner, in Gelassen in den Widerstand. 2015. Antaios Verlag (Götz Kubitschek)

Radikalisierung – und Gewalt an Beispielen

(1)Die Kreation des Sündenbocks: „Muslime und Flüchtlinge sind tödliche Invasoren“. Das paranoide Weltbild der Pegida-Anhänger (2) der Umschlag in mörderische Gewalt: Salzhemmendorf (3) Das Attentat auf Henriette Reker

(1)Die Kreation des Sündenbocks: „Muslime und Flüchtlinge sind tödliche Invasoren“. Das paranoide Weltbild der Pegida-Anhänger

Seit Anfang Februar 2016 liegt eine weitere, instruktive Studie zu den Anhängern der Pegida-Bewegung in ihren Auftritten im Internet vor.[1] Vor allem über Facebook mobilisieren die Pegida-Verantwortlichen ihre bis zu 200.000 Anhänger. Die Autoren analysieren die Kommentare und Interaktionen, die auf der Facebook-Seite der Bewegung im Jahr 2015 eingetragen wurden. Die Analyse einer Zufallsauswahl von 1.000 Kommentaren ergab, dass die Aussagen über Flüchtlinge, Migranten und Muslime durchgängig auf Abwertung, Delegitimation und Schuldweisungen abzielen. Flüchtlinge werden als Opportunisten dargestellt, die nicht wirklich vor Krieg oder Armut fliehen, sie seien faul und primitiv, es handele sich um Kriminelle (darunter Gewalttäter, Vergewaltiger und Betrüger). In anderen Äußerungen werden Flüchtlinge pauschal als eine Gefahr dargestellt, weil sie Invasoren seien oder das Land zerstören wollen. In diesem Zusammenhang ist häufig von „Islamisierung“ (als feindlicher Eroberung durch Invasoren) die Rede. Dass die Schutz suchenden Menschen verschiedenen Religionsgruppen angehören, ignorieren die Pegida-Anhänger völlig. Der Islam wird in den Kommentaren ohne jegliche Differenzierung als gewalttätig, terroraffin und menschenverachtend dargestellt. Mit einem solch undifferenzierten Bild wird bewusst die Angst vor Flüchtlingen geschürt und dabei jedes Ereignis ausgenutzt, um das Feindbild zu stützen. Flüchtlinge werden als vermeintlich einheitliche Gruppe zum Sündenbock für alle Ressentiments. Dabei werden die Begriffe Flüchtlinge, Migranten und Muslime synonym verwendet und alle als Teil einer homogenen, undifferenzierbaren Gruppe dargestellt.

Das Weltbild von Pegida besteht – so die Auswertung der Einträge auf Facebook – vordergründig aus der Wahrnehmung einer unmittelbar bevorstehenden oder in Gang befindlichen Übernahme Deutschlands und Europas durch den Islam und dessen totalitärer Herrschaft. Diese Islamisierung werde von Staaten aus dem arabischen Raum oder nicht näher genannten Mächten betrieben und von deutschen oder europäischen Regierungen und Medien unterstützt. Die Flüchtlinge seien ein Werkzeug dieser gewollten „Islamisierung“. Sie sollen die Deutschen verdrängen oder als Kämpfer an deren Vernichtung mitarbeiten. So wird schon allein die schiere Anwesenheit der Flüchtlinge als gefährlich interpretiert. Daher sei es zwingend notwendig, so der gemeinsame Tenor auf Facebook, gegen Flüchtlinge vorzugehen – und zwar mit allen Mitteln.

Aus der Analyse des Nationalsozialismus und seines Antisemitismus wissen wir, dass die Kraft des krankhaft Paranoiden unzähmbar ist, wenn sie nicht gestoppt wird. Am Ende kennt sie nur ein Ziel, dass nämlich die Invasoren, die „uns“ zerstören, ausgeschaltet werden müssen, damit das eigene Volk überlebt. In dieser Logik ist jede Flüchtlingspolitik Verrat am Volk. Hat sich ein solcher Wahn, eine solche Paranoia durchgesetzt, gibt es bei ihren Trägern kein Halten mehr, und es kommt zur Entfesselung von Gewalt. Dann heißt es nur noch: „Die oder wir.“ Das „legitimiert“, wenn man an der Macht ist, im Zweifel alles und damit auch tödliche Gewalt – und wenn man nicht an der Macht ist, gewalttätigen Widerstand.

Um ihre Vorstellungen durchzusetzen, versucht Pegida einen Volksaufstand gegen die etablierte Politik anzuführen. Zunehmend wird der Linken, den Grünen und seit September 2015 auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrer Regierung unterstellt, aus Naivität oder sogar böser Absicht das Land durch Asyl und Integration zerstören zu wollen. Die vorgeschlagene Lösung ist dagegen denkbar einfach: Sie besteht in der Ausweisung aller Flüchtlinge. Das liefert ein Rechtfertigungsmuster für Bürgerwehren und Angriffe auf Flüchtlingslager.

Gewalt aus vermeintlicher Notwehr. Internet, öffentlicher Raum und Paranoia

Die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets spielen bei dieser Entfesselung von Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus eine zentrale Rolle. Man klickt sich in seine „Ingroup“ und bestätigt sich gegenseitig in seiner Abwehrhaltung. In der Internetcommunity bleibt man sich nahe, wird sich gleich und so faktisch immun gegenüber kognitiver und emotionaler Dissonanz, die es sonst – sei es aus dem sozialen Nahraum, sei es von öffentlichen Gegnern – gäbe. Hier mobilisiert man für das große, gemeinsame Ziel: gegen Flüchtlinge und jene „Fußtruppen“, die sie unterstützen. Die Mitglieder der „Ingroups“ kämpfen für Deutschland und meinen damit Deutschland als völkische Nation. Sie vertreten „Werte“, die zentral gegen die Menschenwürde und die damit verbundenen Menschenrechte als Kern des Grundgesetzes gerichtet sind.

Auch bei der Mobilisierung von Gewalt spielt das Internet eine besondere Rolle: Man trifft sich zunächst im virtuellen Raum, nicht im realen Raum – und geht dann doch über diese virtuelle Realität hinaus. Die Nutzer der halb-öffentlichen Foren, sozialen Medien oder geschlossenen Chatrooms im Web 2.0 schaffen sich eine eigene mentale, politische Realität, eine als „Notwehr“ verstandene und gegen die vermeintliche Allgewalt der Flüchtlinge formierte völkische Bewegung – die erste seit der Gründung der Bundesrepublik in diesem Ausmaß. Diese Selbstwahrnehmung basiert auf einer nicht realen, wahnhaften Realitätswahrnehmung, nämlich dass eine Million Flüchtlinge den „Tod Deutschlands“ herbeiführen würden, weshalb Notwehr und Widerstand in allen Formen ein Gebot der Stunde seien. Diese verzerrte Realitätswahrnehmung gedeiht im virtuellen Raum des Chatrooms ohne Gegencheck besonders und entfaltet eine Macht, die auf die Realität zurückschlägt – wie im Fall des Mordversuchs an einer Flüchtlingsfamilie im niedersächsischen Salzhemmendorf:

(2) Der Umschlag in mörderische Gewalt: Salzhemmendorf. Gewalt aus vermeintlicher Notwehr. Internet, öffentlicher Raum und Paranoia

Etwas ähnliches ist beobachtet gewesen in der Binnenkommunikation einer Gruppe von unbescholten wirkenden Jüngeren in der Kleinstadt Salzhemmendorf, die sich durch diese Kommunikation enthemmt sahen, hochideologisiert einen Mordanschlag zu unternehmen und deswegen in Haft sind.[1] In der Nacht vom 27. auf den 28. August 2015 kam es zu einem fremdenfeindlichen Brandanschlag auf eine Asylunterkunft. Durch glückliche Umstände kamen keine Personen zu Schaden. Die drei Täter wurden vom Landgericht Hannover wegen versuchten Mordes zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die verzerrte Realitätswahrnehmung gedieh im virtuellen Raum des Chatrooms ohne Gegencheck besonders und entfaltete eine Macht, die auf die Realität zurückschlägt – wie im Fall des Mordversuchs an einer Flüchtlingsfamilie im niedersächsischen Salzhemmendorf.[1] Einige Tage bevor es zum Mordangriff in einer Flüchtlingsunterkunft kam, hatten sich drei als unbescholten geltende junge Erwachsene im Internet aggressiv und darüber hinaus mit Hakenkreuzsymbolen aufgeschäumt, ehe sie sich, wiederum über das Internet, für die Tatnacht verabredeten – nur wenige Stunden danach wurde ein Molotowcocktail produziert und gezündet.

(3) Das Attentat auf die Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt in Köln

In den gleichen Zeitraum fällt das Attentat vom 17. 10. 2015 auf die spätere Oberbürgermeisterin von Köln, auf Frau Reker, durch einen klassischen neonazistischen Schläfer. Er war Anfang der Neunzigerjahre in der vielleicht radikalsten neonazistischen Vereinigung sozialisiert worden, der FAP und sah nun aufgrund der aufgeheizten Stimmung die Zeit gekommen, einen Anschlag auf die Repräsentanten der Flüchtlingspolitik durchzuführen, eigentlich galt der Anschlag wie er bekundete Angela Merkel selbst, mangels Chance wurde das Opfer des Attentats Henriette Reker. Der Mordanschlag auf die ehemalige Kölner Oberbürgermeister-Kandidatin ist auch Resultat der monatelangen Eskalation in der Flüchtlingsdebatte, die bisher latent gehaltene, aber neonazistisch Sozialisierte – wie den Täter Frank S. – gewaltsam agieren ließ.

Eskalation der öffentlichen Stimmungsmache

Insgesamt hat – das zeigen die Beispiele – die Eskalation der öffentlichen Stimmung, der Hetze gegen Flüchtlinge nicht nur durch die rechtspopulistischen Bewegungen, sondern mehr oder weniger direkt auch durch eine Gruppierung aus der etablierten Politik um Seehofer eine Atmosphäre der Gewalt etabliert, die wiederum sich in Alltagsrassismus niederschlägt. Was wird an diesen jederzeit weiter ausführbaren Beispielen erkennen können, ist, wie auf der Basis von Mentalitätsbeständen eine öffentliche Stimmungsmache zu paranoider Ideologisierung und zu einem Mehr an Gewalt führt.

Dies geschieht vor allem dort, wo es nicht von Anfang an ein konsequentes Einschreiten von Zivilgesellschaft, Bürgermeister und Polizei gegeben hat – wie vielfach in Sachsen, nicht nur in Clausnitz, auch in Heidenau, in Freital – oder in Brandenburg in Nauen. Was wir also konstatieren, ist eine geradezu bilderbuchartige Nachzeichnung einer Entfesselung eine Dynamik, da wo ihr nicht entgegengewirkt wird.

Diese Einstellungen sind dann erheblicher, wenn autoritäre Einstellungen, höheres Alter und geringe Bildung (insbesondere von älteren Frauen) sowie eine häufiger selbst erlebte Diskriminierung, also eigene Exklusionserfahrungen vorliegen, so Axel Salheiser. Von großer Bedeutung ist hierbei die subjektive Deprivation, also die negative Bewertung der eigenen Situation. Offenkundig spielt eine autoritäre, traditionalistische Beharrung auf bestimmten kulturellen Werten und Normen eine stärkere Rolle als der Einfluss sozioökonomischer Benachteiligungen..[2]

Psychodynamiken der Verwandlung von Angst in Aggression.

Die allgemeine Stimmungslage, auf der Populismus und Rechtspopulismus sowie Rechtsextremismus ihre Ressentiments entfesseln können, haben Andreas Zick und Anna Klein in ihrer Studie „Fragile Mitte – Feindselige Zustände“ aufgezeigt.[3]

Darin offenbaren die Autoren einen Zusammenhang zwischen der persönlichen Erfahrung, ökonomisch nichts verändern zu können oder sich abgehängt zu fühlen, und einer Zunahme von Einstellungen, Wut an Schwächeren auszulassen. Die Autoren interessierten sich zunächst für demokratiepolitische Einstellungen.

In den Befragungen äußerten zwei Drittel Zweifel an gegenwärtigen demokratischen Aushandlungsprozessen . Der Aussage „Die gewählten Vertreter von Parteien zerreden alles und lösen keine Probleme“ stimmten 73,1 Prozent „eher“ oder „voll und ganz“ zu. Drei Viertel sahen die Demokratie durch politische Eliten missachtet: „Politiker nehmen sich mehr Recht heraus als normale Bürger.“ Ebenso gingen drei Viertel davon aus, dass letztendlich die Wirtschaft in unserem Land und nicht die Politik entscheidet. Genauso viele meinten, dass in Deutschland zu wenig gegen soziale Missstände protestiert wird. Auch wenn es gegenteilige Erfahrungen geben mag – das Ausmaß von Politik- und Demokratieverdrossenheit sowie die Enttäuschung darüber, wie Demokratie funktioniert, ist schon länger dramatisch. Besorgniserregend ist darüber hinaus, dass trotz des relativen Wohlergehens der Bundesrepublik Deutschland die Enttäuschungen in den letzten 25 Jahren nicht abgenommen, sondern sich zum Teil noch verstärkt haben.

Die Resignation, dass der Stärkere sich ohnehin durchsetzt , in der Ökonomie wie im gesellschaftlichen Leben, verbindet sich gerade unter Pegida-Anhängern mit den Erfahrungen der Ohnmacht hin zu autoritären Reaktionen. Um der Ohnmachtserfahrung zu entgehen, stellt man sich wie in einem emotionalen Umkipp-Prozess auf die Seite der Stärkeren und verachtet nun selbst jene, die als schwach gelten, z.B. Langzeitarbeitslose, Bettler oder alle, die man als fremd, als nicht zugehörig definiert. Bewusst oder unbewusst macht man sie so zu Sündenböcken des eigenen Schicksals. Auf dieser Grundlage finden Aussagen, dass Langzeitarbeitslose selbst Schuld hätten an ihrem Schicksal oder dass es „wertes“ und „unwertes“ Leben gebe, erhöhte Zustimmung.

Nach der Studie stimmten 28 Prozent der Meinung zu, die regierenden Parteien betrügen das Volk (Zick 2016: 154). Ein knappes Drittel glaubt, dass es an der Zeit ist, mehr Widerstand gegen die aktuelle Politik zu zeigen und

Dynamische (Gewalt-)Ausdehnung bei Vakuum der Politik

Wie wir aus dem Lehrbuch autoritärer Bewegungen die Mobilisierung eines bestehenden autoritären Einstellungsresonanzraums wissen:

(1)Wenn dieser Resonanzraum so drastisch zum Schwingen gebracht wird, wie seit 2014 -2016, ist deren Binnen-Radikalisierung, wenn dem nicht angemessen durch Zivilgesellschaft, Politik und Polizei entgegengetreten wird, schwer zu stoppen. Im Gegenteil. Die solchermaßen Ermutigten und Ermächtigten sehen sich gewissermaßen im Kontext dieser Bewegungen und in der Masse zur Radikalisierung befreit und oft ausdrücklich aufgerufen.

(2) Wenn sich diese Teile der Bevölkerung solchermaßen aufgerufen und anerkannt sehen, ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich dies in Gewalt gegenüber den (ausgezeichneten) Sündenböcken niederschlägt. Genau dies ist in einer Verdoppelung in den Jahren 2014-2016 geschehen.

(3) Hinzu kommt deren Verselbständigung : War es am Anfang nur das Ressentiment, ist es wenige Jahre später ohne entsprechende konsequente Eindämmung solcher Gruppen das auch ideologisch radikalisierte Selbstverständnis, dies zur eigenen Befreiung oder Befreiung der Gesellschaft gegen die drohenden Gefahren von außen und innen tun zu müssen. Gewissermaßen eine autoritäre „Antimoral“.

(4) Diese Radikalisierung verläuft in unterschiedlichen Graden, je nach Ideologie, je nach Gruppen und Bewegungsumständen und nicht zuletzt (5) nach dem allgemeinen öffentlichen politisch-kulturellen Klima, das dies fördert oder nicht.

Ein Resultat:

III.Zu den Chancen und Schritten einer De-Radikalisierung und eines fairen Umgangs mit Flüchtlingen

So wie es Bedingungen der Radikalisierung gibt, so auch Bedingungen Prozesse der De-Radikalisierung. Die Jahre 2015 und Teile von 2016 waren Jahre der komplexen Radikalisierung: durch die zentrale öffentliche Bedeutung der Flüchtlings-Politik, die seit Ende 2014 von Rechtspopulisten Bewegungen zur Entfesselung von Ressentiments gegen Flüchtlinge und gleichzeitig gegen Muslime und Migranten benutzt wurde. Sie entfaltete sowohl in der Öffentlichkeit, wie in den Einstellungen vor allem aber auch hinsichtlich des Handelns eine kaum vergleichbare Dynamik. Dies gilt für die Beteiligung an entsprechenden Demonstrationen, für Wahlentscheidungen und für Gewalt. Seit Ende 2016 und Anfang 2017 beobachten wir erste Anzeichen, dass die Demonstration und Gewaltwelle fürs erste gebrochen ist.

(1) Beispiele der De-Radikalisierung

Mitte 2017 ist erkennbar, dass auf diese Radikalisierung aufgrund dieser Polarisierung ein Prozess der Mobilisierung von Demokraten, von Zivilgesellschaft, von Politik und Polizei in unterschiedlicher Weise aber doch insgesamt für ganz Deutschland beobachtbar ist.

Dem entsprechen auch die (mit Vorsicht zu bewertenden offiziellen) Zahlen. Sie zeigen, dass die Proteste gegen und Übergriffe auf Flüchtlingsheime und Geflüchtete in der ersten Hälfte 2017 im Vergleich zur ersten Hälfte 2016 zurückgegangen sind: Es kam zu insgesamt 841 gezählten Fällen: zu 153 Überfällen, Anschlägen, Sachbeschädigungen und tätlichen Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte (erstes Quartal: 103, zweites Quartal 50), zu 642 Angriffen gegen Asylbewerber bzw. Flüchtlinge außerhalb von Unterkünften und zu 46 Angriffen gegen Hilfsorganisationen bzw. freiwillige Helfer im Bereich Flucht bzw. Asyl. Demgegenüber lag die Gesamtzahl im in der ersten Hälfte 2016 bei 2389 Fällen:

… Hinsichtlich der Aufmärsche der extremen Rechten + –gida-Aufmärsche

Während im ersten Halbjahr 2017 114 solche Aufmärsche (mit an die 11.000 Teilnehmern) stattfanden, waren es im ersten Halbjahr 2016 332 (mit über 40.000 Teilnehmern). Im ersten Halbjahr 2015 gab es an die 200 solcher Aufmärsche (mit nahezu 30.000 Teilnehmer). Im zweiten Halbjahr 2015 waren es an die 400 Aufmärsche mit etwa 65.000 Teilnehmern. Analog zu den Gewalttaten war auch hier das vierte Quartal 2015 der quantitative Höhepunkt mit knapp 300 Aufmärschen und über 50.000 Teilnehmern, schon im ersten Quartal 2016 sank diese Zahl auf gut 200, allerdings noch mit einer Steigerung der Gliederaufmärsche (mit insgesamt gut fünf und 20.000 Teilnehmern).

Inzwischen sind die Rechtsextremen und –gida-Aufmärsche weiter gesunken im zweiten Quartal gab es (immerhin) 62 Aufmärsche mit über 5000 Teilnehmern. Interessant ist, dass der Anteil der Rechtsextremen Aufmärsche auf Marschteilnehmer und Aufmärsche im Vergleich zu den Gliederaufmärschen inzwischen wieder dominiert.

Grenzen des Rückgangs

Fraglich ist ob sich dies auch in Einstellungen abbildet. Vermutlich weniger, weil wenn erst einmal eine recht radikale Einstellung sich gefestigt hat, diese zunächst einmal anhält und sich etwa im aggressiven Alltagsrassismus zeigt.

Diejenigen, die organisiert rechtsextrem vernetzt sind, stabilisieren sich offenkundig nach qualitativen Beobachtungen, etwa in Ost-Thüringen, in Teilen Sachsens (vor allem im Süden) und auch im Süden Thüringen oder in Halle zum Beispiel, weniger in Bitterfeld.

Dies gilt erst recht für die neonazistischen Netzwerke und Kleinstparteien wie die Rechte, der Dritte Weg, in Resten die NPD und auf der anderen Seite mit einigem publizistischen Aufwand die Identitären.

(2) Wir brauchen eine glaubwürdige Politik, Ängste und Sorgen auch und gerade in den Kommunen anzugehen und sie sich nicht aggressiv aufladen zu lassen

Wir brauchen mehr s oziale und politische Sensibilität und Ver-Antwortung der Menschen und Politiker , die sich um die kümmern, die sich abgehängt sehen und über Politik und Demokratie enttäuscht sind. Denn es gibt Sorgen, Ängste und Wut, die Zivilgesellschaft, Betriebsräte oder Politik verstehen lernen und ernstnehmen sollten. Demokraten müssen die reale Angst (I) ansprechen und glaubwürdig und nachprüfbar sagen, wie man sie realistisch angehen will. Und sich entschieden gegen die Aufladung solcher Ängste in Ressentiment-Ängste, eine Angst II (oft paranoide Ängste).

Politik sollte mehr soziale Demokratie wagen – wie dies für eine andere europäische Politik in: „Europa geht auch solidarisch.“ (Busch, Bsirske, Schwan) überzeugend beschrieben worden ist.

Gleichzeitig sollte Politik, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit entschieden Kritik an der Rücksichtslosigkeit und dem Rassismus , da, wo er (rechtspopulistisch, rechtsradikal oder neonazistisch) auftaucht, üben und mit rechtsextremen weder in Bewegung noch im Parlament kooperieren.

(3)Beispiele erfolgreicher Kämpfe um mehr Demokratie und einen fairen Umgang mit Flüchtlingen

In Oranienburg.

Dort ist es dank Bürgermeister, guter Stadtverwaltung und einer regen Willkommensinitiative gelungen, ebenso fair zu den Anwohnern zu sein wie zu den Flüchtlingen und dies trotz gelegentlicher „Abendspaziergänge“, die von Neonazis organisiert wurden. Aber inzwischen schwinden die Angebote an Deutsch- und Integrationskursen, während die institutionellen Angebote nicht ausreichen, und es gibt Angriffe gegenüber Menschen mit „anderen“ sexuellen Orientierungen. Und dann ist da die Entscheidung, Geduldete nicht zu integrieren, auch wenn sie noch Jahre im Land bleiben. Und im Ungewissen werden alle Afghaninnen und Afghanen gehalten, was jede sinnvolle Arbeit blockiert.

In Dinklage in Niedersachsen

Wo 40 ehemalige und noch aktive Lehrerinnen und einige Lehrer den vielleicht 160 Flüchtlingen aus Syrien oder dem Iran zuhören und wenn man ihnen noch nicht zuhören kann, helfen, die deutsche Sprache zu erlernen, dezentrale Unterkünfte zu besorgen und regelmäßig Kaffeekränzchen zu bereiten, so dass sich Einheimische und Flüchtlinge austauschen können. Vor allem aber bieten sie Kurse für Analphabeten und Integrationskurse an, unterstützt von einer großen Gruppe engagierter, freundlicher selbstbewusster Einheimischer, die dies als Christen oder aus Menschenpflicht tun. Die Menschen verlieren ihre Angst, selbst die, die aus dem Sindjar-Gebirge noch haben fliehen können. Sie lachen einem zu und es beglückt die, die helfen.

Oder in Tröglitz

Wo der Kreistag sich mehrheitlich für die Aufnahme von Asylbewerbern in Tröglitz aus. Landrat Götz Ulrich sah darin ein „Signal“, dass man nicht einknicke vor Demonstrationen, die von der NPD organisiert würden. Inzwischen sind vier Familien in Tröglitzer Privatwohnungen untergebracht, drei afghanische Familien betreut Markus Nierth mit seiner Familie als Pate und wird weiter für sein Engagement angefeindet.

Wie in Halberstadt, wie in Salzwedel oder wie in Dessau, wo Netzwerke gelebt und Flüchtlinge mitgenommen werden oder wie die Initiativgruppe für Bürgerfrühstück in Wernigerode. Oder in Olvenstedt/Magdeburg, die sich gegen die Identitären gerichtet haben, als die mit Hakenkreuzen kamen. Sie haben sehr schnell souverän die Hakenkreuze entfernt.

(4)Zivilgesellschaftliches demokratisches Engagement

Aber das ist erst der Anfang und ich verstehe ihr Programm so, dies weiter zu entwickeln und zu verstetigen, eben im Sinn von aktivem demokratischen Engagement, Abwehr von Rassismus, zugewandten Verhalten gegenüber Flüchtlingen, eben demokratisch, für Vielfalt und weltoffen . Ja unsere Demokratie steht vor Herausforderungen.

Stellen wir uns noch einen Moment vor lang vor, die demokratisch rechtsstaatlichen Kontrollstrukturen durch eine Bewegung wie die der Partei und Gerechtigkeit in Polen angegriffen und offenkundig aufgehoben zu werden droht. Oder wie in Ungarn, wo wir es mit einem Ministerpräsidenten zu tun haben, der nicht nur brutal mit Flüchtlingen umgeht, sondern den Antisemitismus sich ausdehnen lässt. Es käme zu einem kaum vorstellbaren Anstieg von Aggression, erneut von Gewalt und der Gefährdung oder sogar dem Zerfall eines vernünftigen Zusammenlebens in ländlichen Regionen wie in den Metropolen von Sachsen-Anhalt und ebenso in Deutschland.

Wir brauchen eine Zivilgesellschaft und eine Offenheit, wenn wir uns die Gesellschaft nicht falschen Freunden überlassen wollen wie in Polen oder Ungarn. Zivilgesellschaft ist überall dort, wo Leute eigeninitiativ handeln und nicht darauf warten, dass etwas von oben oder aus Magdeburg ausgerichtet wird. Das gilt für Schule, kommunale Zusammenhänge, für Kultur für Stadtteile und Aktivitäten.

Politik und Repräsentationsvereine, Verbände klagen über Nachwuchsmangel. Aber das liegt dann sicher auch daran, ob sie denen, die aktiv werden könnten, eigene Spielräume bieten, wo sie sich auf ihre Weise und oft politisch ausprobieren können. Gegen das: da könnte ja jeder kommen, gilt es gerade, Spielräume zum Ausprobieren zu haben, auch wenn das manchmal riskant erscheint. Eine andere Frage ist, ob man die dörflichen Strukturen sich weiter entleeren lässt, die Ärzte gehen, die Sportvereine, die Kirchen oder ob es nicht richtig ist, sie ernst zu nehmen und Prozesse der kulturellen Öffnung zuzulassen und selbst mitzutragen – und auf den Eigensinn in den Regionen in Sachsen-Anhalt setzen. Es gibt weniger eine globale sachsen-anhaltinische Identität, als sehr viele regionale Eigenheiten und Eigenständigkeit zwischen Wittenberg und Marienborn und Zeitz. Mit jeweils einer langen respektablen Geschichte.

Und nicht zuletzt: die jüngste Shellstudie zu Jugendlichen aus dem Jahr 2015 zeigt: Immer mehr Jugendliche zeigen politisches Interesse und damit auch die Bereitschaft zur eigenen Beteiligung an politischen Aktivitäten. Die Politikverdrossenheit bleibt jedoch hoch, denn Jugendliche bringen den Parteien wenig Vertrauen entgegen. Das größte Vertrauen genießen Polizei, Gerichte sowie Menschenrechts- und Umweltschutzgruppen .

Fazit

Nach der „Mitte-Studie“ (Zick 2016) haben sich die demokratischen Milieus in den letzten zehn Jahren von 36,9 Prozent auf 59,9 Prozent ausgedehnt. Darunter ist das „moderne demokratische“ Milieu, das alle Aussagen des Rechtsextremismus ablehnt und aktive Stütze der demokratisch verfassten Gesellschaft ist. (Vgl. Funke/Nakschbandi: „Deutschland. Die herausgeforderte Demokratie“. Fischer-Verlag)

Lassen Sie mich mit einem kurzen Fazit enden: Eine Lehre aus dem NS ist, nicht „mit Angst Politik“ zu machen (Politologe Franz Neumann/OSI/1952), sondern ohne Angst verschieden sein zu können. Und: Es gibt keine Demokratie ohne eine soziale zu sein – erst recht in Zeiten des entfesselten Manchester- oder „Kasinokapitalismus“ (Helmut Schmidt)

Eine Ergänzung am Freitag, dem 22.9.

Kippende Stimmungen. Das Versagen der Medien. Eine Warnung und eine Bitte

Und doch. Die Tatsache, dass die rechtsextreme, teils neonazistische Macht-Spitze der AfD um Höcke, Poggenburg, Gauland und Weidel inzwischen seit eineinhalb Jahren von einem beträchtlichen Teil der Medien und der Öffentlichkeit als normale Partei behandelt und auch hofiert wurde, kommt einem dramatischen Versagen eines beträchtlichen Teils der Medien und der Öffentlichkeit gleich. Es ist ein Versagen an der Demokratie und dem ganz spezifischen Aufklärungsauftrag der Medien.

Dies geschah trotz der entfesselten Aggression gegen diese Medien und gegen alle Minderheiten in Deutschland (einschließlich der Juden) im Falle des radikalen Antisemiten Wolfgang Gedeon, der nach wie vor integrierter lebendiger Teil der Partei in Baden-Württemberg ist). Hinzu kommt die nach dem Muster von Fake News gestaltete Ausbreitung der Partei in den sozialen Medien ebenso wie der anderen rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Bewegungen. Es ist so: Trotz des Abebbens der Flüchtlings-Debatte und trotz des Abebbens öffentlicher Demonstrationen von Rechtsextremen und Rechtspopulisten ist in den Wochen vor der Bundestagswahl 2017 eine neue rechtsextreme Dynamik des Ethnozentrismus entfesselt worden. Sie richtet sich mit Wut gegen alle Minderheiten: die Türken, die Muslime, die Flüchtlinge und versteckt auch gegen die Juden. Sie richtet sich letztlich gegen 20 % der Bevölkerung. Sie will eine umfassende, ebenfalls entfesselte Geschichtsrevision, auch wenn sie dazu die klassischen Argumente der neonazistischen NPD klaut. Es ist ihnen in ihrer Wut auf die Republik und die CDU gleichgültig.

Die unglaubliche Verwandlung des Biedermanns in einen rechtsradikalen Rassisten und Volksverhetzer

Die Brutalität, mit der dieser Machtkampf ausgetragen wird, zeigt sich in herablassenden Bemerkungen Alexander Gaulands, dass es Petrys Entscheidung sei, ob sie noch weiter mitmache. Offenkundig haben die Spitzenkandidaten und Frauke Petry mehr als vier Monate kein Wort miteinander gewechselt. Die Parteispitze ist zerfallen. Das ist etwas anderes als ein Burgfrieden. Tatsächlich wirkt Gauland wie ein Biedermann und man vergisst in seinem altväterlich-nöligen Ton, dass er im innerparteilichen Machtkampf auf eine ebenso raffinierte wie brutale Weise die Pragmatiker und nicht zuletzt Frauke Petry gedemütigt und entmachtet hat. 30 Jahre in der CDU – tut er nun alles, um seine Kritik und seine Rache an Merkel auszutoben – und wie wir wissen will er den Fußballspieler Boateng nicht als Nachbarn haben.

Es war eigentlich erst das Interview von Nikolaus Blome und Florian Kain mit Alexander Gauland in der Bild vom 29. 8. 2017, das jeden Zweifel weggeblasen hat: Da hatte er noch einmal erklärt, dass er die deutsche Staatsbürgerin und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz als Deutsch-Türkin nach Anatolien „entsorgen“ will.[4] Das war ein Ausdruck der Aggression gegenüber den Deutsch-Türken also jener größten ethnischen Minderheit, die er zur Ausreise veranlassen will – und Gegenstand einer Anzeige wegen Volksverhetzung. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Gauland wegen Volksverhetzung. Es ist wie sowohl die Bundeskanzlerin wie der Bundespräsident erklärt haben, Ausdruck einer rassistischen Haltung. Diese Haltung wurde je neu von Gauland und der zweiten Spitzenkandidatin wiederholt und nicht zurückgenommen. Es ist daher ein Angriff auf die Rechte und den Status der größten ethnischen Minderheit in Deutschland und damit eine Aufkündigung des pluralen Zusammenlebens nach dem Grundgesetz. Und mit mehr Einfluss bedacht, treibt es zu neuer Entfesselung von Ressentiments und letztlich zur Gewalt. Diese Spitzenkandidaten sind unfähig zu einer konstruktiven Mitgestaltung der Republik.

Aufstandsrhetoriker Höcke ist die „Seele der Partei“ (Gauland)

Im gleichen Interview erklärt Alexander Gauland Björn Höckes Haltung zur Seele der Partei. Er integriert damit einen Politiker erneut ins Zentrum der Partei, der mit den vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären und dem Institut für Staatspolitik kooperiert und dort eine rassistische Rede über den afrikanischen Ausbreitungstyp gehalten hat, der zum Untergang Europas beitrag.

Neonazis unter sich: Höcke, Poggenburg und ihre Follower Gauland/ Weidel

Höcke hat die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus (und ihre Konsequenzen für ein faires demokratisches Zusammenleben) als Schande denunziert und sich in seinen vielfachen Äußerungen eines Nazivokabulars bedient. „Die AfD ist die letzte evolutionäre, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland.« (Björn Höcke) – Eine Drohung mit Szenarien quasi bevorstehender Gewalt: Sollte die AfD nicht friedlich an die Macht gelangen, drohe ein Bürgerkrieg. Höcke ist ein ideologischer Neonazi.

Gauland tut es ihm nach – er ist der getreue Follower des Höcke: „Und deshalb liebe Freunde haben wir auch das Recht, uns nicht nur unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurückzuholen. Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen.“ So Alexander Gauland auf dem Kyffhäusertreffen der rechtsradikalen Machtspitze der AfD um Höcke, Gauland, Kalbitz, Poggenburg und Meuthen am 2. September 2017. Ohne jede Differenzierung spricht er pauschal von den Leistungen deutscher Soldaten. (Wie bisher wird er irgendwann irgendwie differenzieren oder sogar sagen, er habe es nicht so gemeint. Wir kennen das. Aber jeder Satz war überlegt und geplant vom Anfang der Rede an, in der er seine Aggressionen gegenüber der Integrationsbeauftragten verschärft hat, die großen kulturellen Leistungen von Luther über Goethe bis Bismarck beschworen hat, ehe er mit nur einem langen Satz auf die beiden Weltkriege gegen Ende seiner 20 Minuten kam.) Er bedient damit den Mythos vom Kämpfer und blendet – bezogen auf den Zweiten Weltkrieg – die von Historikern wie Christian Gerlach, Saul Friedländer oder Peter Klein belegte – Beteiligung der Wehrmachtsführung und von Wehrmachtssoldaten an systematischen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg aus. Das gilt für die völkerrechtswidrigen Überfälle auf Polen, Norwegen, die Beneluxstaaten und Frankreich. Und für die Außerkraftsetzung des Kriegsvölkerrechts. Es gilt für die mit dem Unternehmen Barbarossa, dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 verbundene Beteiligung an dem geplanten millionenfachen Hungertod sowjetischer Kriegsgefangener, den Krieg gegen die Zivilbevölkerung und für die Hilfestellung der Wehrmacht bei dem Verbrechen der Ermordung der europäischen Juden seit Ende August 1941. Es war die Wehrmachtsführung um Keitel, Wagner und andere, die die Ermordung politischer Gegner vorsah, und spätestens seit Ende August 1941 den systematischen Mord an den sowjetischen Juden unterstützte, teilweise selbst betrieb oder wie verabredet den Einsatzgruppen der SS überließ. Alexander Gauland unterscheidet sich mit dieser pauschalen Erklärung des Stolzes auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen nicht von den klassischen Geschichtsrevisionisten aus dem rechtsextremen und neonazistischen Lager. In dieser Pauschalität ist die Aussage Alexander Gaulands nicht von den Nationalsozialisten vor und nach 1945 zu unterscheiden.

Poggenburg agiert wie ein faschistischer Agitator. Das Beispiel Sachsen-Anhalt.

Der Fraktionschef der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg erklärt im Landtag, dass eine ganze Gruppe von Menschen, die er für links hält, eine „Wucherung am Volkskörper“ darstellt – eine Haltung der Vernichtung.[5] Wenn Poggenburg im Landtag von Sachsen-Anhalt von Staatsbürgern so sprechen kann, ohne dafür gerügt zu werden, befindet sich die Demokratie auf einer abschüssigen Bahn. Eine solche zugelassene Entgleisung hat es in der Geschichte des Parlaments nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben. Poggenburg warnt vor Weimarer Verhältnissen in deutschen Parlamenten. Er hat recht, aber er ist das Problem, vor dem er warnt.

Die Völkischen und die Antisemiten

In Björn Höcke und André Poggenburg (zusammen mit Hans-Thomas Tillschneider) haben die Völkischen ihre radikale Spitze. Sie werden systematisch von den rechtsextremen und vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären und dem Institut für Staatspolitik und seinem Umfeld unterstützt. Niemand hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die der Bundesvorstand oder der Parteitag für rechtsextrem gehalten haben und deswegen ausgeschlossen werden sollten, tatsächlich ausgeschlossen worden sind: Weder ist der Radikalantisemit Wolfgang Gedeon noch der Landesverband Saarland ausgeschlossen worden. Es gibt bisher keinen öffentlich bekundeten Ausschluss – es ist alles Gerede. Mit dem Ziel, der Öffentlichkeit einen friedlichen und braven Eindruck zu vermitteln. Man kann das als Fake bezeichnen.

Die rechtsradikalisierte Machtspitze der Partei knüpft im Osten an die entfesselten Ressentiments der Jahre 2014 und 2015 an und macht sich dort in diesen Tagen zur antidemokratischen Volkspartei.

Wählen Sie bitte nicht die von Rechtsradikalen wie Höcke dominierte AfD

III.Zwei zugespitzte Szenarien zum Wahlsonntag am 24. September.

Szenario I: Antidemokratische Grundwelle der AfD – in Teilen des Ostens

Die Alternative für Deutschland erhält zwischen 12 und 15 %, in Ostdeutschland bis zu 20 %, in einer Reihe von ostdeutschen Regionen etwa Thüringens bis zu 30 %. Die CDU um die 35, die SPD gerade mal 20. Es kommt erst nach den Niedersachsen-Wahlen zu schwierigen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, den Grünen und der FDP, die nur deswegen zunächst erfolgreich sind, weil die AfD in den folgenden Wochen – wenn auch nicht in Niedersachsen – in Umfragen noch einmal zulegt.

Die AfD hat als Partei gegen Flüchtlinge, Muslime und Türken und als einzige politische Alternative gegenüber dem Konsens der Parteien und der Merkel-Kanzlerschaft gleichermaßen reüssiert.

Im Osten Deutschlands, hat sie eine antidemokratische Grundwelle ausgelöst, die gegen alle Parteien, einschließlich der Partei die Linken bisherige Gewissheiten einreißt. Sie hat insbesondere in den wirklich abgehängten Regionen relative Mehrheiten erreicht. Sie hat über das Ticket gegen Flüchtlinge zugleich eine Rebellion gegen 27 Jahre Einigungspolitik provoziert. Damit hat sie die demokratiefernen Grundströmungen zu einer gefährlichen Welle benutzt – und zugunsten einer antimuslimischen Ressentiment-Partei missbraucht: die Entfernung von der Politik aus der autoritären DDR-Erfahrung, die sozialen und ökonomischen Erschütterungen mit und nach der Wende, die Erfahrungen von Ungerechtigkeit durch die Treuhandpolitik, die nach ihrer Wahrnehmung zum Beispiel die Textilindustrie in Bayern gestärkt, die im Vogtland zerstört hat, und die alltäglichen Erfahrungen, dass die Entfernungen zur nächsten Rentenberechnungsstelle, zum Kraftfahrzeugamt oder zum zuständigen Kreisgericht für Patientenverfügungen immer größer werden, dank verschiedener Kreisgebiets- und sonst wie Reformen, die jede Bürger-Nähe und Sensibilität vermissen lassen. Wie in Wismar, so in Greiz und mit den anstehenden Kreisgebietsreformen in Brandenburg und Thüringen. Und es gibt keine politische Kraft im demokratischen Spektrum, die diese teils realen Probleme entschieden und beherzt angeht. Große Teile Ostdeutschlands bis auf die Zentren sind entleert. Land unter. Politikverdrossenheit und beträchtliche Verdrossenheit gegenüber der Demokratie als solcher.

Am Bahnhofsvorplatz von Gera in Thüringen sagte mir dieser Tage eine freundliche Verkäuferin: Mindestens die Hälfte der Bevölkerung von 100 000 sind Flüchtlinge, 50.000. Sie sind überall, mitten in der Stadt, in besseren Wohnungen und überfüllen das Krankenhaus. Die Politiker haben einen riesigen Ballon an Problemen geschaffen; der Höcke ist speziell, aber ist es nicht wunderbar, dass Höcke richtig hineinsticht, gerade der. Deswegen ist er gut und dieser Gauland auch.

Tatsächlich: Je radikaler und rechtsradikaler in den Augen vieler in diesen Regionen, desto besser. Und die Jungen sind wie die Studien zeigen mit ihrer Kritik an vorderster Front. Sie sind gegen das konservative, wie Jugend eben so ist und deswegen für die Partei, die noch die Rebellion verheißt: die AfD. Schon in der DDR war es so, dass man die Herrschenden damit am meisten ärgerte, dass man mit den Nazis kam.

Ohne eine grundlegende Umkehr zugunsten von Bürgernähe und sozialer Sensibilität der demokratischen Parteien dürfte diese rechtsradikale Rebellion noch zunehmen. Diese Umkehr steht im Osten wie im Westen aus.

Szenario II: Gebrochene Grundwelle und Kurskorrektur

Mit einem blauen Auge. Wir haben verstanden: Grundlegende Kurskorrektur zugunsten einen neuen anderen, sozialen Politik

In diesem Szenario erfolgt in den letzten Stunden des Wahlkampfs im Westen wie im Osten ein kleiner, aber erheblicher Umschwung: die Zahl der Wähler der AfD stagniert erneut.

Nicht in ihren „Hochburgen“: im Westen in Hessen, Baden-Württemberg und im Bayern mit jeweils um oder bis zu 15 %; auch in Bayern also: Seehofers Rechtspopulismus hat das Problem verschärft; im Osten dürfte sie insgesamt bei um die 15 % liegen – in Thüringen mit an die oder über 25 %. In den anderen westdeutschen Ländern und in Berlin dürfte sie unter 10 % liegen, zum Teil sogar unter 5 %.

Nach diesem Szenario sähen die Wähler verstärkt, dass die rechtsradikalisierte Machtspitze in Partei und kommender Fraktion schlicht nichts an Lösungen bringt und destruktiv ist, sie mit ihrem Hass unser Zusammenleben angreift, Gewalt schürt und wie im Landtag von Sachsen-Anhalt das Parlament auf eine abschüssige Bahn schiebt. Sie sähen einen Hauch von Weimar vor sich, an dessen Ende schnell eine in Konflikten und bürgerkriegsähnlichen Zuspitzungen zerrissene Republik steht. Man sieht: Die „Normalisierung“ im Sinn einer präsenten rechtspopulistisch/rechtsradikalen Partei sieht angesichts der Gewalterfahrungen nach den Ressentiment-Bewegungen seit 2014 in Deutschland anders aus als in den westeuropäischen Nachbarstaaten.

Selbst die Redaktionen, die sich auch aufgrund der engen Kontakte mit einem Teil der AfD-Führung wie etwa in den Chefetagen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einigermaßen gut stehen und im übrigen der Kanzlerin eins auswischen wollten, haben sich ebenso wie die elektronischen Medien in letzter Minute zu einer Kurskorrektur entschlossen.

Es kommt zu Sondierungen der CDU mit den Grünen wie mit der SPD. Für eine Sekunde flackert sogar Rot-Rot-Grün als Option auf, wird aber wegen zu knapper Mehrheitsverhältnisse verworfen. Die demokratischen Parteien erkennen, dass sie mit einem tiefblauen Auge, einem wir haben verstanden noch einmal davongekommen sind. Eine umfassende Neuorientierung (kommunaler) Demokratie diesseits von Bürokratie wird verabredet und geplant, ebenso eine umfassende Investitions- und Bildungsoffensive ohne Gebühren, eine Wiederaufforstung entlegener Regionen, Entkernung der Hartz IV Sanktionen, Erhöhung von Hartz IV und die Sicherung der Renten auf einem Niveau, das Altersarmut ausschließt – ein 30 Milliarden Programm, aus anderen Ressorts unter anderem dem der Verteidigung finanziert. Politisch verabredete Solidarität statt nur Marktradikalismus und Wettbewerb. Eine flexible Sicherung eines Programms der Investitionen und Bildung zusammen mit dem französischen Präsidenten im Euro-Raum. Das alles mit Wolfgang Schäuble. Und eine beherzte Friedenspolitik.

[1] Überarbeiteter Vortrag von Hajo Funke vom 8. 9. 2017. Stand 21. 9. 2017

[2] Vgl. Matthias Quent, „Rechtsextremismus und weitere Herausforderungen für die demokratische Kultur in Thüringen: ein aktueller Überblick“, in: Matthias Quent, Franziska Schmidtke, Axel Salheiser: Gefährdungen der demokratischen Kultur in Thüringen. Expertise zur Überarbeitung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit, Jena 2016, S. 21-63.

[3] Andreas Zick, Anna Klein: Fragile Mitte – Feindselige Zustände. Herausgegeben von der die Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn, 2014

[4] AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hatte – laut Zeit vom 31. 8. 2017 – bei einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen davon gesprochen, die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) in der Türkei zu „entsorgen“.

[5] »Nehmen Sie die linksextreme Bedrohung ernst und beteiligen Sie sich an allen möglichen Maßnahmen, um diese Wucherung am deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden.« (André Poggenburg, Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag Sachsen-Anhalt) (Quelle: Landtag von Sachsen Anhalt: Stenografischer Bericht, 20. Sitzung, Plenarprotokoll 7/20, Magdeburg 2017, S.40.)

